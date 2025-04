En Brasil, Alianza Lima rescató un valioso empate tras empatar 2-2 ante Sao Paulo. Los goles de Eryc Castillo y Kevin Quevedo le dieron la paridad a los blanquiazules y la posibilidad de sumar por primera vez en el Morumbi. Para el segundo tanto, el que se lució con la asistencia fue Marco Huamán. El lateral tuvo un partido de menos y más, y se pronunció en su regreso a la capital.

A pesar de que tuvo un rendimiento discreto, el gran centro de Huamán sirvió para que Alianza robe un punto en Brasil. El lateral de 22 años le restó importancia a las críticas que ha recibido. Prefirió enfocarse en los próximos partidos y en los trabajos junto con Néstor Gorosito.

Marco Huamán no presta atención a las críticas tras empate de Alianza Lima

En conversación con la prensa nacional, Marco Huamán dejó sus sensaciones sobre el partido. En principio, señaló que no escucha las críticas y se centra en seguir trabajando para llenarle los ojos a Néstor Gorosito de cara a los próximos enfrentamientos.

"Yo no estoy atento a las críticas. Yo vengo a trabajar día a día, a hacer lo que el 'profe' Gorosito me pide, es lo más importante. Tratar de aportar en lo que me toca partido a partido", declaró.

"Necesitábamos del triunfo. Al segundo tiempo salimos a buscar el partido y se nos dio. Bueno, feliz por traer un punto de allá. Sobre el centro, fue algo imprevisto. Un golazo de Kevin, estuvimos hablando y le dije que hizo un golazo. Nos ayudó para tener un punto de Brasil", agregó.

¿Cómo quedó Alianza Lima ante Sao Paulo por la Copa Libertadores?

Sao Paulo inició arriba en el marcador tras el doblete de Ferreira. Al término del primer tiempo, el Tricolor se fue con la ventaja y la tarea lucía complicada para Alianza Lima. Sin embargo, el complemento fue todo favorable para el conjunto blanquiazul.

Los tantos de Eryc Castillo y Kevin Quevedo le dieron un agónico empate a Alianza Lima en el Morumbi. Este resultado le permitió al equipo de Néstor Gorosito sumar su primer punto en esta Copa Libertadores y seguir soñando con clasificar a los octavos del certamen continental.