Francia busca la remontada ante Crocia por la Liga de Naciones

Didier Deschamps no tiene tiempo para más errores y esta tarde en el Stade de France saldrá con su mejor once con el objetivo de alcanzar una victoria holgada ante Croacia por los cuartos de final vuelta de la Liga de Naciones (2:45 p.m.).

En el partido de ida, el conjunto croata aprovechó los errores defensivos y el deficiente ataque galo para vencer 2-0 con anotaciones de Ante Budimir e Ivan Perisic y llegar con una buena ventaja para la revancha.

Además, tienen como abanderado a Luka Modric, quien en la previa remarcó que aún no piensa en colgar los botines. “Ahora mismo no pienso en la retirada. Todavía queda mucha temporada y quiero enfocarme en lo que queda, porque quedan muchos partidos. No tengo ninguna prisa”, dijo el volante de 39 años.

Deschamps, por su parte, contará en ataque con Kylian Mbappé en sociedad con Ousmane Dembélé y Kolo Muani. El atacante del Real Madrid tiene una deuda pendiente, ya que solo marcó dos goles con su selección en 2024 (uno de penal en la Eurocopa) por lo que deberá recuperar su papel de líder.

Continúan los cuartos de final de la Liga de Naciones

En Dortmund, una de las cunas del fútbol europeo, chocarán dos selecciones cuatro veces campeonas del mundo: Alemania recibe a Italia (2:45 p.m.) tras haber ganado 2-1 en la ida, disputada en San Siro, con anotaciones de Tim Kleindienst y Leon Goretzka. Sandro Tonalli había adelantado para la Azzurra, que hoy no podrá contar con los defensas Riccardo Calafiori y Andrea Cambiaso, lesionados; mientras que el extremo izquierdo de la Lazio, Mattia Zaccagni, en el banquillo en la ida con una ligera pubalgia, ya está disponible para lo que será el compromiso de vuelta.

La reina del continente España, vigente campeona europea y de la Liga de Naciones, recibe en Valencia a Países Bajos (2:45 p.m.). En la ida, la Roja robó un empate 2-2 en el último suspiro (90’ +3) con un remate oportuno del revulsivo Mikel Merino.

Con varias bajas, las mayores dudas del técnico Luis de la Fuente están en la zaga. En Róterdam, tras la lesión de Pau Cubarsí, debutó y dejó buen sabor de boca el central de 19 años Dean Huijsen, de casi dos metros de estatura, que podría repetir ahora como titular.

“El resultado no es merecido. Ahora nos espera un partido durísimo, pero no lo pondremos tan fácil”, prometió el entrenador de Países Bajos, Ronald Koeman.

Finalmente, Cristiano Ronaldo arrancará las acciones con Portugal que recibe en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa a Dinamarca. A poco para el final, Rasmus Hojlund se encargó de poner el único gol en el compromiso de ida (2:45 p.m.).