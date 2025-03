En el partido Atlético Grau vs Los Chankas, el defensa Héctor González anotó el mejor gol en lo que va del año. Cuando se jugaba el minuto 89 de este compromiso, el jugador argentino se animó a pegarle desde más de media cancha al ver adelantado al portero Patricio Álvarez, quien quedó 'colgado' en su intento de evitar la caída de su arco.

En la agonía del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura, González decidió probar algo diferente en lugar de conducir el ataque que su equipo preparaba sobre campo rival. En vez de darle el pase a un compañero, ejecutó un potente derechazo desde su propia cancha, el cual tomó por sorpresa al 'Pato'.

Así fue el golazo de Héctor González para Los Chankas

Con el balón ya en el fondo de su red, el golero de Grau apenas atinó a sonreír resignado. Álvarez no pudo redondear una buena presentación, pues en el primer tiempo falló un penal que pudo haber significado el 1-0 parcial a favor de los dirigidos por Ángel Comizzo.

¿Cuánto quedó Atlético Grau vs Los Chankas?

Pese a todo, el golazo le sirvió de poco a los de Andahuaylas, pues el marcador final fue 2-1 a favor del equipo piurano. Juan Garro (42') y Neri Bandiera (54'), fueron los artífices del triunfo albo, el segundo en lo que va de esta temporada.

La visita, en cambio, sigue sin ganar luego de tres cotejos disputados (empató dos veces y perdió una). Esta sequía de victorias tiene a Los Chankas en la parte baja de la tabla de posiciones, con apenas 2 puntos.

¿Qué dijo Héctor González tras marcar su golazo?

En declaraciones pospartido, González le restó importancia al hecho de haber convertido. Aunque reconoció sentirse "contento" por su gol, se quedó con la "bronca" de no haber podido rescatar al menos un empate. "Obviamente nos vamos con bronca porque veníamos a buscar los 3 puntos o llevarnos algo, no pudimos. Con el gol contento porque es un plus para los defensores poder hacer goles, pero con bronca porque queríamos llevarnos algo", dijo para L1 Max.