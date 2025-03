Universitario de Deportes consiguió una goleada 4-0 sobre Alianza Universidad por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Si bien el resultado permite que el equipo de Fabián Bustos se mantenga en los primeros lugares y amplíe su invicto en el Monumental, sus aficionados no quedaron conformes con el nivel que mostraron los merengues.

En medio de este panorama, uno de los futbolistas más cuestionados fue el argentino Diego Churín, quien arribó a la institución luego de registrar un buen pase por Cerro Porteño de Paraguay.

Hinchas de Universitario disconformes con el rendimiento de su equipo

En los instantes finales del encuentro, el árbitro principal sancionó un penal a favor de Universitario tras una falta del arquero rival sobre Gabriel Costa. El argentino Diego Churín fue el responsable de ejecutar la pena máxima; sin embargo, erró el tiro ante la destacada intervención de Ynamine. Mientras los jugadores de Alianza Universidad celebraban, el árbitro Edwin Ordóñez determinó que el penal debía repetirse debido a que el portero se había adelantado. En esta segunda oportunidad, Churín no falló y selló el marcador con un contundente 4-0.

"Falta un delantero", No sé qué le pasó a Churín... ¿Cómo va a patear suave?", "No me gustó que el equipo rival nos tocó mucho la pelota. Ganamos de oficio", "Falta definición y más seguridad en el arquero", "En el medio campo todavía no hay una coordinación y un poquito más de velocidad para contraatacar. Al menos hoy día jugó algo mejor", indicaron en las afueras del Monumental sobre el rendimiento del atacante de 35 años y el equipo.

Por otra parte, las opiniones sobre el desempeño del 'Tunche' Rivera fueron distintas. "El 'Tunche' Rivera todavía no. Es un jugador que entra y resuelve en el segundo tiempo. Él está para eso, para darle más al equipo", agregaron.

Bustos hace autocrítica pese a goleada de Universitario

En conferencia de prensa, el entrenador de Universitario reconoció que sus dirigidos perdieron el control del balón en el primer tiempo; no obstante, se quedó conforme con desempeño mostrado en el complemento.

"Es la forma de jugar de ese equipo que tienen muy buen control de juego, que suman los extremos, los volantes se cierran. No estaba molesto porque tenían la pelota. Lo que no me había gustado del todo era que no estábamos finos como para justificar el resultado en el primer tiempo porque nos tendríamos que haber ido al descanso con una diferencia de gol que nos pudiera haber dado tranquilidad. Creo que el primer tiempo pasó por no finalizar mejor. Ya en el segundo tiempo pudimos estar mejor en esa parte, pudimos justificar y los chicos consiguieron una victoria importantísima", explicó Bustos.