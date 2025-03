U Católica vs Palestino En vivo: pronóstico, horario y canal de TV para ver el partido de la Copa Sudamericana

¿Dónde ver U. Católica vs Palestino EN VIVO? Los equipos chilenos se enfrentarán este martes 4 de marzo por la primera ronda de la Copa Sudamericana 2025. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena), y la transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y el servicio streaming de Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

¿A qué hora juega U. Católica vs Palestino?

El partido entre U. Católica vs Palestino se jugará este martes 4 de marzo a partir de las 9.30 p. m. (hora chilena). Revisa los horarios para seguirlo en otros países.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 9.30 p. m.

9.30 p. m. España: 1.30 a. m. (miércoles 5).

¿Dónde ver U. Católica vs Palestino?

La transmisión del U. Católica vs Palestino estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para Perú y demás países de Sudamérica. Recuerda que si no tienes acceso a este servicio, no te preocupes, puedes seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

¿Cómo ver U. Católica vs Palestino ONLINE?

Para ver U. Católica vs Palestino online, así como varios de los partidos de la primera ronda de la Conmebol Sudamericana, puedes acceder al servicio de streaming Disney Plus. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

U. Católica vs Palestino: pronóstico

Así están las cuotas de las apuestas para el U. Católica vs Palestino. A pesar de perder el primer partido, el histórico club argentino parte como amplio favorito.