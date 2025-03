La disputa entre Flavio Azzaro y Néstor Gorosito ha revivido una vez más. A inicios de temporada, el periodista argentino criticó la llegada del técnico a Alianza Lima e incluso, le deseó suerte al equipo blanquiazul. Sin embargo, hasta la fecha, su pronóstico no se ha cumplido, puesto que 'Pipo' viene realizando una gran labor con el elenco íntimo.

Hace algunos días, Gorosito decidió responderle a Azzaro y sostuvo que el periodista recibió un incentivo económico para hablar mal de él. Tras escuchar estas declaraciones, no se quedó callado y optó por contestarle a través de sus redes sociales.

¿Qué le respondió Flavio Azzaro a Néstor Gorosito?

Por medio de su cuenta de 'X', Flavio Azzaro dejó una contundente respuesta a Néstor Gorosito: "Estimado 'Pipo': una cosa es expresarse mal y otra es ser coimero y rastrero".

Evidentemente, se refirió a las palabras del actual entrenador de Alianza Lima, quien afirmó que es un profesional sin credibilidad en Argentina. Asimismo, enfatizó en que es un "periodista de pago".

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre las polémicas declaraciones de Flavio Azzaro?

En conversación para Movistar Deportes, Néstor Gorosito señaló que las declaraciones de Flavio Azzaro fueron con intereses de por medio. Además, agradeció no tenerlo como amigo porque no está de acuerdo con su forma de hacer periodismo.

"Hay muchos intereses. Empresarios que quieren poner a su entrenador, en los medios. Hasta trajeron un tipo pago para que hable. Un tipo que en Argentina tiene cero credibilidad. No como Vignolo, Closs, López, que son tipos con credibilidad. Pero traer al muchacho ese que, mientras más hable mal de mí, más orgulloso me siento yo", dijo en entrevista con el periodista Enrique de la Rosa.

"Yo no comparto en nada ni su forma, no sabe hablar. Entonces, le agradezco porque yo imposible que lo tenga de amigo o compañero. Es un chico que en Argentina saben lo que es. Nosotros hemos estado dirigiendo hace 22 años, tan malos no debemos ser. Acá le pagaron para venir. Sino le pagan, quién lo va a traer", sentenció.