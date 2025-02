Alianza Lima jugará ante Boca Juniors por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 tras superar a Nacional de Paraguay y llega motivado a pesar de su derrota ante Alianza Atlético en la Liga 1. Por otro lado, el conjunto de Fernando Gago vuelve al torneo continental tras un año de ausencia.

Con un inicio prometedor en el Apertura 2025, Boca llega a Perú con la presión de demostrar su valía tras una significativa inversión en el mercado de pases. Alianza Lima, por su parte, sueña con dar la sorpresa tras eliminar a Nacional. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, donde ambos equipos buscarán un resultado favorable que les acerque a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En esta ocasión, el Xeneize es favorito pese a la gran cantidad de bajas, como la de Edinson Cavani y Luis Advíncula.

Pronóstico de Alianza Lima vs Boca Juniors: ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Boca Juniors, por historia más que por presente, es favorito ante Alianza Lima para las casas de apuestas. A continuación, revisa las cuotas.

Betsson: gana Alianza Lima (3,30), empate (3,00), gana Boca Juniors (2,30)

Bet365: gana Alianza Lima (3,60), empate (3,10), gana Boca Juniors (2,10)

Betano: gana Alianza Lima (3,35), empate (3,00), gana Boca Juniors (2,37)

1XBet: gana Alianza Lima (3,39), empate (3,25), gana Boca Juniors (2,28)

Coolbet: gana Alianza Lima (3,75), empate (3,15), gana Boca Juniors (2,15)

Doradobet: gana Alianza Lima (3,33), empate (3,25), gana Boca Juniors (2,28).

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Boca Juniors?

El partido entre Alianza Lima vs Boca Juniors se jugará este martes 18 de febrero a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).

México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (miércoles 19)

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Boca Juniors?

La transmisión del Alianza Lima vs Boca Juniors estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium para Perú y demás países de Sudamérica. Recuerda que si no tienes acceso a este servicio, no te preocupes, puedes seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

Alianza Lima vs Boca Juniors: posibles alineaciones

Estos serían los equipos titulares de Alianza Lima vs Boca Juniors en la ida de la Copa Libertadores.