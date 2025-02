El triunfo de Sport Huancayo ante Juan Pablo II estuvo marcado por polémica; sin embargo, esto no fue lo único que resaltó en el partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. En la reciente edición del programa Fútbol en América, el periodista Erick Osores se 'burló' del equipo de Chongoyape por las condiciones en las que jugó su primer partido de local en el certamen.

Si bien el club que pertenece a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disputó sus partidos como local en el estadio Municipal de la Juventud en la Liga 2 2024, para la presente temporada no pudieron utilizar dicho recinto y tuvieron que mudarse al estadio Mansiche de Trujillo.

Erick Osores se burla de Juan Pablo II

Mientras emitían las imágenes del resumen de la derrota de Juan Pablo II, Erick Osores expresó una sarcástica frase en contra el equipo que es propiedad del mandamás del fútbol peruano.

"Lozano, tu equipo que ha subido parece una Kermés. Esto es un partido profesional ¡Qué vergüenza! Con todo cariño para la gente que fue, pero eso no es fútbol profesional. No puede ser", mencionó en un inicio.

Asimismo, los panelistas remarcaron que el club de Chongoyape es un caso más de los quipos que suben a primera división y no cuenta con una infraestructura necesaria para la práctica profesional. "(Equipos) No convocan, no mueven corazones, ¿qué es eso? (...). Fuera de bromas, esto no puede ser", concluyó.

¿Por qué Juan Pablo II no juega de local en Chongoyape?

Juan Pablo II no pudo jugar de local en el Estadio Municipal de la Juventud (Chiclayo) debido a que con cuenta con el aforo mínimo y la infraestructura necesario para albergar partidos de la Liga 1 Te Apuesto.

Próximo partido de Juan Pablo II

El próximo partido de Juan Pablo II será ante Alianza Lima en Matute. Ambas escuadras se enfrentarán el viernes 21 de febrero a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). El elenco comandado por Santiago Acasiete, que perdió sus primeros partidos del Apertura, tendrá la dura misión de dar el golpe ante uno de los candidatos al título.