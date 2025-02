Universitario se prepara para lo que será su debut en la Liga 1 2025. Luego de la problemática alrededor del fichaje de Rodrigo Ureña por Belgrano, la 'U' ya puede estar tranquilo porque el volante se quedará para esta temporada. El próximo domingo 9 de febrero, Fabián Bustos buscará su primera victoria ante Comerciantes Unidos en Cajabamba.

La hinchada merengue espera ver en acción a todos sus fichajes. Sin embargo, para este compromiso, no todos estarán disponibles. Este es el caso, por ejemplo, de José Carabalí. El ecuatoriano fue el último refuerzo de la 'U', pero su debut con la crema deberá esperar.

¿Por qué José Carabalí no podría debutar con Universitario por la Liga 1 2025?

José Carabalí fue uno de los fichajes más criticados en Universitario. Su pasado reciente en Japón, el cual está marcado por la falta de minutos, no ha generado grandes expectativas en la hinchada. A pesar de ello, el propio jugador deberá demostrar en la cancha si es o no una buena contratación.

Eso sí, su oportunidad deberá esperar al menos hasta la segunda fecha del torneo peruano. Sucede que el futbolista ecuatoriano recién podría debutar ante Cienciano porque su transfer aún no llega y la 'U' espera que sume más tiempo de entrenamiento.

En este sentido, los primeros minutos de Carabalí con la camiseta estudiantil podrían ser el próximo 15 de febrero, cuando Universitario reciba en el Estadio Monumental al 'Papá' por la fecha 2 de la Liga 1 2025.

¿Cómo le fue a José Carabalí en 2024?

El año 2024 no fue el más óptimo para José Carabalí en términos de continuidad. Tras su paso por Always Ready de Bolivia, donde tuvo un rendimiento destacado, fue transferido en agosto al Nagoya Grampus de la primera división de Japón. Sin embargo, su estadía en la J1 League no fue la esperada, ya que una lesión lo alejó de las canchas por varios meses. Debido a ello, el ecuatoriano disputó un solo partido en el país asiático, en el cual jugó solo 11 minutos.

A pesar de esta situación, el ecuatoriano se mantuvo entrenando y recuperándose con la intención de volver a su mejor nivel. Ahora, con su fichaje por Universitario, tiene la oportunidad de demostrar nuevamente su talento y reivindicarse como un jugador clave en la competencia local e internacional.