La llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima llamó la atención de los aficionados íntimos porque el lateral es hincha confeso de Universitario e incluso vistió la camiseta crema en 2016. Sin embargo, fue bien recibido por la hinchada del equipo de La Victoria. En ese sentido, José Soto postuló a Raúl Ruidíaz como refuerzo para el plantel de Néstor Gorosito pese a su pasado merengue y tomó como referencia al 'Genio'.

La 'Pulga', hasta el año pasado, era la máxima obsesión del elenco de Fabián Bustos, pero el delantero no logró desvincularse de Seattle Sounders y su fichaje a la 'U' no se concretó. Ahora, que su situación es diferente porque terminó contrato con el cuadro de la MLS, el interés de los merengues se desvaneció. Por ello, 'Pepe' Soto no ve con malos ojos que arribe a su club querido.

'Pepe' Soto postula a Ruidíaz como refuerzo íntimo

En una reciente entrevista en el programa de YouTube 'De punta a punta', Soto analizó cómo los tiempos han cambiado en el fútbol peruano y mencionó que la llegada de Ruidíaz a Alianza Lima sería un paso natural. Además, recordó a Miguel Taruco y su arribo a La Victoria.

"Si Raúl quiere venir a Alianza sería un golazo, ya cambiaron las épocas, antes era más complicado hacer eso de ir al otro equipo (Universitario). Antes ya hubo casos, pero hoy en día ya no es tan pesado. A Miguel Trauco lo han recibido muy bien los hinchas, hasta con aplausos en el estadio cuando lo presentaron", acotó.

Raúl Ruidíaz tiene 2 títulos con Universitario: en 2009 y 2013. Foto: archivo GLR

'Pepe' Soto y su deseo de regresar a Alianza Lima

En otra parte de la conversación, Soto participó en una dinámica de preguntas rápidas en la que se le consultó sobre su equipo ideal para dirigir. Su respuesta fue clara y directa: "Sueño con dirigir a Alianza más adelante, me gustaría. Ya han pasado tantos años que, la verdad, me gustaría nuevamente estar en Alianza. No me tiene inquieto, pero sí me gustaría".

Raúl Ruidíaz revela en qué club le gustaría jugar

Con relación a las propuestas que recibió a lo largo de su carrera, Ruidíaz consideró fundamental el sentirse querido por los integrantes de una institución.

"Si tuviera que elegir un club para jugar sería la 'U', porque es algo que yo extraño, pero las veces que yo he sido contratado por un club es porque el entrenador me quiso, el administrador y hasta los jugadores. Uno tiene que sentirse querido. No hay nada más bonito que recibir una propuesta y decir: 'Aquí me quieren'. Pero viendo otro escenario, me gustaría quedarme en Estados Unidos, todos los equipos son lindos ahí", manifestó en el programa 'Al ángulo'.