La espera terminó. Este lunes 6 de enero, Miguel Trauco fue oficializado como nuevo jugador de Alianza Lima. El exjugador de Universitario de Deportes volvió al fútbol peruano tras su paso por Criciúma Esporte Clube de la Serie A de Brasil. El lateral de la selección peruana arribó al Perú el último domingo 5 de enero y tras pasar los exámenes médicos, realizar la sesión fotográfica correspondiente y firmar el vínculo, fue presentado por el cuadro blanquiazul como su nuevo refuerzo para la temporada 2025.

Pese a manifestar su hinchaje por Universitario de manera pública y tras haber jugado en el elenco merengue en el 2016, Miguel Trauco decidió aceptar este nuevo reto en su carrera profesional y tendrá que ganarse a los aficionados íntimos. El vínculo del lateral de 32 años con el conjunto íntimo será por 2 años.

Miguel Trauco es anunciado como refuerzo de Alianza Lima

A través de un video publicado en las redes oficial del club, Alianza Lima hizo oficial la contratación de Miguel Trauco para afrontar la Liga 1 Te Apuesto 2025 y la Copa Libertadores.

"El lugar donde eligió estar. Miguel Trauco ya es blanquiazul. A poner el corazón siempre", se lee en la descripción de la publicación. Al final del video, el jugador agarra su celular tras recibir un mensaje, pero luego, con una sonrisa en el rostro, bota el teléfono. Esta enigmática acción podría interpretarse de diversas formas.

¿Qué dijo Miguel Trauco tras llegar al Perú para firmar por Alianza Lima?

Tras pisar suelo peruano, el exfutbolista de Flamengo agradeció el accionar de los directivos de Alianza Lima por la comunicación que tuvieron con él y le mandó un mensaje a los aficionados del cuadro íntimo.

“Estoy agradecido con los dirigentes de Alianza Lima, porque desde un principio actuaron bien conmigo y eso cuenta mucho. Me tomó de sorpresa el interés del club, espero que pueda ser un gran año. A los hinchas les puedo decir que de mi parte van a obtener mucho trabajo y sacrificio”, sostuvo en su salida del aeropuerto.

Además, Trauco reafirmó su hinchaje por Universitario y lamentó que desde la 'U' no se hayan comunicado con él para que pueda regresar al club.

"En su momento no pensaba regresar al fútbol peruano. En este momento cuando había una oportunidad de volver Universitario no se comunicaron conmigo y eso me duele lógicamente", sentenció.

¿En qué equipos ha jugado Miguel Trauco?