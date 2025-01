Este viernes 24 de enero, Universitario se enfrenta a Panamá en el Estadio Monumental por la Noche Crema 2025. El primer tanto del compromiso fue obra de Paolo Reyna, quien jugó su primer partido en el coloso de Ate como futbolista merengue. No pudo tener mejor presentación y los hinchas merengues ya quedaron realmente ilusionados.

El exjugador de Melgar no solo asombró por su gol, sino también por su rendimiento por la banda de la 'U'. Recordemos que Reyna fue uno de los primeros fichajes de Universitario para la temporada 2025 y ya empezó a demostrar que quiere adueñarse del puesto.

Hinchas de Universitario se rinden ante Paolo Reyna tras gol ante Panamá

A través de redes sociales, los hinchas de Universitario expresaron su felicidad por el rendimiento de Paolo Reyna. Algunos señalaron que será el nuevo carrilero del equipo e incluso llegará a ser titular en la selección peruana.

"A Paolo Reyna le veo mejores cosas que Segundo Portocarrero, eso ya es un plus en cuanto a refuerzos", "Paolo Reyna va a ser el nuevo dueño del carril izquierdo en Perú", "Es titular en este sistema", "El mejor jale hasta ahora es Paolo Reyna", "Sin ser espectacular, Paolo Reyna está mostrando cierta mejoría a lo que fue su partido contra Once Caldas", "Paolo Reyna fue lo mejor del primer tiempo", "Gran partido de Paolo Reyna", "Lo mejor fue Paolo Reyna y de lejos", "Bien, Paolo Reyna" y "Paolo Reyna me ha sorprendido gratamente" fueron algunas reacciones en redes sociales.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

Tras su enfrentamiento ante la selección de Panamá, Universitario deberá prepararse para lo que será su duelo ante Inter Miami en el Estadio Monumental. El encuentro ha generado gran expectativa, puesto que vendrán jugadores de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, entre otros.

Este compromiso se disputará el próximo miércoles 29 de enero en el coloso de Ate, a partir de las 8.00 p. m. Además, es importante mencionar que podrás seguirlo por la señal de GOLPERU y Latina Deportes.