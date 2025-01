Este domingo 12 de enero, Alianza Lima hará la presentación de su equipo en la Tarde Blanquiazul 2025. El elenco de Néstor Gorosito ha generado gran expectativa por los fichajes que ha concretado para la próxima temporada. Uno de los más llamativos fue el de Miguel Trauco por su paso por Universitario de Deportes durante la temporada 2016.

El 'Genio' desató una gran polémica entre los hinchas y algunos futbolistas. A propósito, uno de los que se refirió a este fichaje fue Álex Valera. El delantero crema fue contundente y afirmó que él nunca jugaría por Alianza Lima.

¿Qué dijo Álex Valera sobre la llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima?

Universitario partió al país cafetero para el encuentro amistoso que mantendrá por la Serie Colombia 2025. Álex Valera fue uno de los que conversó con la prensa nacional y fue consultado sobre Miguel Trauco. El atacante merengue dejó en claro que ahora es su rival en la cancha y enfatizó en que él no podría fichar por los blanquiazules.

"Ahora está en Alianza, no sé si lo habrán llamado o no, pero creo que es un refuerzo importante, pero ahora es nuestro rival y solamente desearle mucha suerte. Yo no (jugaría en Alianza Lima)", declaró antes los medios.

¿Qué dijo Miguel Trauco sobre su fichaje por Alianza Lima?

A su llegada al Perú para firmar por Alianza Lima, Trauco señaló que está "agradecido" con la directiva blanquiazul por el trato que le dieron desde el inicio de las negociaciones.

"Estoy agradecido con los dirigentes de Alianza Lima, porque desde un principio actuaron bien conmigo y eso cuenta mucho. Me tomó de sorpresa el interés del club, espero que pueda ser un gran año. A los hinchas les puedo decir que de mi parte van a obtener mucho trabajo y sacrificio", fueron las declaraciones del jugador en el aeropuerto Jorge Chávez.

Carlos Zambrano elogia llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima

A su salida del entrenamiento de Alianza, Zambrano fue abordado por la prensa, que le consultó acerca de Trauco. "Feliz, la verdad. Contento, nos va a servir mucho. (Es un) tremendo jugador", fueron las palabras del zaguero.

Días atrás , el central había expresado su entusiasmo por el arribo del tarapotino al no darle mayor importancia al tema de su simpatía por el equipo crema. "Aunque él es hincha de la 'U', pero igual lo vamos a recibir bien en casa. Nadie tiene por qué cambiar a nadie, se respeta el fanatismo. Él es profesional y tiene que cumplir nada más", sostuvo.