Miguel Trauco es nuevo jugador de Alianza Lima. El lateral llega a La Victoria tras descender del Brasileirao con Criciúma. Su llegada ha significado una bomba en el mercado de fichajes por su pasado en Universitario de Deportes. Es más, el propio futbolista remarcó su hinchaje crema en su llegada a suelo peruano.

A pesar de ello, Alianza lo presentó con un curioso video que culmina con una singular frase: "El lugar donde eligió estar", escribió el club íntimo. Este mensaje desató una polémica entre los cibernautas, quienes comentaron que hacía referencia a su paso por Universitario de Deportes.

Universitario y su sutil mensaje en medio de la llegada de Miguel Trauco a Alianza

En medio de esta polémica que se desató en redes, Universitario sorprendió a sus hinchas tras hacer una publicación. En ella, podemos ver a Aldo Corzo y Andy Polo haciendo trabajos de entrenamiento, y lo acompaña una sutil frase.

"Nada como estar en tu casa", escribió la institución en su cuenta de 'X'. Es preciso señalar que Miguel Trauco llegó a la institución estudiantil en la temporada 2016 tras un gran paso por Unión Comercio. Después de una temporada, dio su primer salto al extranjero, concretamente al Flamengo de Brasil.

Publicación de Universitario en redes sociales. Foto: captura de X/Universitario.

¿Cómo fue anunciado Miguel Trauco en Alianza Lima?

A través de un video publicado en las redes oficial del club, Alianza Lima hizo oficial la contratación de Miguel Trauco para afrontar la Liga 1 Te Apuesto 2025 y la Copa Libertadores.

"El lugar donde eligió estar. Miguel Trauco ya es blanquiazul. A poner el corazón siempre", se lee en la descripción de la publicación. Al final del video, el jugador agarra su celular tras recibir un mensaje, pero luego, con una sonrisa en el rostro, bota el teléfono. Esta enigmática acción podría interpretarse de diversas formas.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el fichaje de Miguel Trauco a Alianza Lima?

Paolo Guerrero, el máximo artillero de la Bicolor, fue abordado por la prensa en los exteriores del Club Esther Grande de Bentín, en Lurín. Fue consultado acerca del video de presentación de Miguel Trauco, publicado el último lunes 6 de enero. En sus declaraciones, elogió al jugador de 32 años y aseguró que llega a un club grande de Perú.

"No he visto el video. (Sobre la acción de rechazar una posible llamada de Universitario) Qué puedo decir, no puedo entrar en controversia, porque Trauco vino a Alianza y sabe por qué vino, no es tonto", dijo.

"Miguel (Trauco) ha venido a Alianza, porque sabe la grandeza que tiene Alianza Lima en el Perú, ni un jugador es tonto para venir a cualquier equipo", agregó.