Gustavo Roverano tuvo un controvertido paso por la selección peruana sub-20. El exfutbolista de Alianza Lima asumió las riendas de la Bicolor a inicios del 2022; sin embargo, debido a los malos resultados, fue destituido del cargo a los pocos meses. Durante su estadía, se cuestionó su poca experiencia y algunos señalaron que su elección fue influenciada por la relación amical que tiene con Ernesto Arakaki, que en ese momento era el director de menores de la FPF.

Al recordar este episodio, el extécnico de Cienciano del Cusco y Sport Chavelines consideró que estas críticas fueron injustas. Además, se refirió al supuesto 'amiguismo' presente en el mundo del fútbol.

Roverano aclara supuesto 'amiguismo' en su paso por la sub-20

En la reciente edición del programa 'Entre Ceja y Ceja', Gustavo Roverano afirmó que es normal llevar a un amigo o familiar para un puesto de trabajo. El DT puso como ejemplo que lo que sucede con 'Chemo' del Solar en la selección peruana sub-20 y las contrataciones de Wilmar Valencia y Franco Navarro en Alianza Lima.

"¿Quién no lleva a un amigo o un familiar de confianza a un trabajo? 'Chemo' trabaja con el hermano en la Federación. A mí me parece perfecto y no digo nada. Wilmar y Franco son íntimos amigos y están trabajando en Alianza. Lo que no me gusta es cuando se mide con una vara diferente a una u otra persona. El 'Chino' (Arakaki) fue mi amigo siempre, como lo es 'Pepe' Soto. En estos casos, nunca se mezcló lo amical o familiar con lo futbolístico. Nadie está llevando a alguien que no sea de fútbol. 'Chemo' lleva al hermano porque trabajó toda la vida con él. Fernando del Solar es un tipazo, yo lo conozco y lo quiero un montón. Wilmar y Franco fueron mis entrenadores. No tiene que ver una cosa con la otra", mencionó.

En ese sentido, la 'Máscara' indicó que se incomoda al ver como se juzga de forma diferente a cada persona. "Me da bronca que resalten a una persona y a otra no. Que vean el defecto en una persona y no en la otra, cuando los 2 tienen el mismo defecto (...). Cuando vas a un trabajo de confianza llevas a una persona conocida; no por ser amigo, sino porque tiene las condiciones", concluyó.

¿Cuándo empieza el Sudamericano sub-20?

El Sudamericano sub-20 2025 se disputará en Venezuela desde el 23 de enero hasta el 16 de febrero del próximo año.

Rivales de Perú en el Sudamericano Sub 20

La selección peruana de 'Chemo' del Solar integra el grupo A del Sudamericano Sub-20 y debutará el 23 de enero frente a su similar de Parguay. Los otros rivales de la Blanquirroja serán el anfitrión Venezuela, Uruguay y Chile (país que albergará el Mundial sub-20 2025).

Grupos y equipos para la fase de grupos del Sudamericano sub 20. Foto: Conmebol

Formato del Sudamericano y objetivos de la selección peruana sub 20

El formato del torneo consiste en una fase preliminar donde los equipos se enfrentarán en un sistema de todos contra todos. Los tres mejores clasificados de cada grupo avanzarán al hexagonal final, donde se disputarán los 4 boletos para clasificar al Mundial de Chile.