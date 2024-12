Manchester City va por el triunfo en su visita al Leicester

La Premier League no se detiene y hoy seis partidos se llevarán todas las miradas en un público futbolero que estará atento a las incidencias. El encargado de abrir la jornada 19 es el ‘golpeado’ Manchester City, que visita el King Power Stadium para enfrentar al Leicester City (9:30 a.m.).

Ambas escuadras vienen atravesando un momento crítico en el campeonato inglés. Los dirigidos por el Pep Guardiola no conocen de victorias desde hace cuatro fechas (la última fue el pasado 4 de diciembre ante el Nottingham Forest por 3-0), por lo que se encuentran en la séptima casilla con 28 puntos. Su rival de turno también la pasa mal. Es uno de los coleros del torneo y se encuentra en zona de descenso (puesto 18), por lo que intentará aprovechar el mal momento de los Ciudadanos para hacer prevalecer su condición de local y quedarse con la victoria.

En tanto, el líder Liverpool (42) también tiene acción y en condición de visitante. Los dirigidos por Arne Slot buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones ante el West Ham en el Olímpico de Londres (12:15 p.m.).

El Liverpool remontó un partido complicado el pasado 26 de diciembre, en el denominado Boxing Day, frente a Leicester City en el estadio Anfield. Los Rojos se impusieron 3-1 con goles de Cody Gakpo al minuto 45’ +1, Curtis Jones (49’) y Mohamed Salah al 82.

Por su parte, el West Ham venció como visitante al Southampton el mismo día, en el estadio Saint Mary’s, con una anotación del delantero Jarrod Bowen (59’). Los otros partidos de la jornada de hoy son: Everton vs. Nottingham Forest, Crystal Palace vs. Southampton, Tottenham vs. Wolverhampton y Fulham vs. Bournemouth (todos desde las 10:00 a.m.).