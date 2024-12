Pasan los días y la situación de Diego Romero en Universitario aún no se esclarece. El joven portero quiere minutos para este 2025, pero la renovación de Sebastián Britos limitaría esto. Por ello, no ve con malos ojos una posible salida a otro club. Por el momento, trascendió la información de que Newell's Old Boys de Argentina lo tendría en la mira.

El popular 'Chiquito' es uno de los mejores proyectos de la 'U', por lo que una salida al extranjero le permitiría seguir creciendo ante la falta de minutos. Además, la liga de Argentina es un destacado torneo para despegar su carrera profesional.

Diego Romero dejaría Universitario y estaría en la mira de Newell's de Argentina

A través de redes sociales, el periodista Enrique Vega de 'A presión' reveló que Newell's Old Boys tiene como una opción para su arco a Diego Romero. Sin embargo, aclaró que el guardameta maneja varios destinos y tomará una decisión en conjunto con la institución merengue.

"Diego Romero es opción en Newell's Old Boys. Lo tienen en carpeta. El arquero de Universitario de Deportes cuenta con diferentes opciones en esa y otras ligas de primera división. Se trabaja en la elección del club, pero su futuro estaría encaminado en el fútbol argentino en condición de préstamo", contó en su cuenta de 'X'.

Diego Romero fue el segundo portero de Universitario en el 2024. Foto: captura de X/Enrique Vega.

PUEDES VER: Pedro García contó que Jorge Fossati dejaría la selección peruana y reveló a su reemplazante

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el futuro de Diego Romero en Universitario?

En la conferencia de prensa, Jean Ferrari admitió que existen conversaciones con Diego Romero para definir su futuro. En ese sentido, el directivo fue claro al mencionar que solo contemplan la posibilidad de una oferta del exterior y descartó cualquier posibilidad de que ataje en un equipo de la Liga 1.

"Y el caso particular de Diego Romero, hay conversaciones con él durante todo el año. Nuestro compromiso es que él ya pueda tapar, pero el préstamo va a ser en el fútbol del extranjero. A nivel local no va a ir a ningún lado. Se quedaría en el plantel en caso no aparece una oferta del exterior. Este año tuvimos tres ofertas por él del fútbol argentino para que se vaya a préstamo, había que tomar una decisión y gracias a Dios salió bien porque terminó tapando en partidos cruciales para darnos el bicampeonato", señaló.

"Hoy que va a empezar un año nuevo, el caso de él sí es puntual. Por ello, estamos optando traer un arquero que pueda darle pelea a Aamet Calderón; en caso de que Diego Romero no se quede, más porque vamos a estar en dos frentes: Copa Libertadores y Liga 1", finalizó.