La salida de Juan Carlos Oblitas de la Dirección General de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha sido uno de las decisiones que ha tomado la institución tras el directorio realizado la semana pasada. Este jueves 12, habrá otra reunión en Videna y se podría definir el futuro de Jorge Fossati, quien hasta el momento viene siendo evaluado tras los resultados obtenidos con la selección peruana. En ese sentido, el comentarista deportivo Pedro García contó que el popular 'Nonno' podría salir de la Bicolor.

En la última edición del programa deportivo ‘Doble Punta’, García señaló que José Guillermo ‘Chemo’ del Solar podría asumir el cargo de director técnico de la selección peruana en lugar de Jorge Fossati. Esta noticia surge en un contexto de incertidumbre para la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que enfrenta cambios significativos en su estructura directiva.

¿Qué dijo Pedro García sobre ‘Chemo’ del Solar?

El comunicador indicó que Del Solar, actual Jefe de la Unidad de Menores, tiene la intención de regresar al banquillo, buscando una revancha tras su experiencia anterior con la selección en 2010.

"Lo que yo creo que le van a ofrecer es el cargo de Jorge Fossati porque Oblitas tiene un cargo que no es ser entrenador y ‘Chemo’ quiere ser entrenador. Por lo que tengo entendido, no solo quiere eso, sino que quiere tener su revancha como entrenador, una revancha con respecto a su experiencia fallida con la selección en su momento", sostuvo.

García señaló que la intención de Agustín Lozano sería despedir a Jorge Fossati, pero que este proceso dependerá de la aceptación de ‘Chemo’ del Solar para asumir el cargo.

“De repente lo quieren ‘limpiar’ (a Jorge Fossati). Lo citarían en el directorio con Fossati aún como DT, eso es lógico. Aparte de eso es: ‘No puedo echar a Fossati si no tengo el sí de ‘Chemo’ porque si echo a Fossati, ¿quién me va a dar el sí? ¿Alguien va a venir de afuera? Es complicado‘, pero si ‘Chemo’ desde adentro me dice que lo aceptaría el cargo, yo despido Fossati’”, argumentó.

‘Chemo’ del Solar y la vez que rechazó reemplazar a Oblitas en la FPF

El periodista recordó que hace un par de años ‘Chemo’ Del Solar fue considerado para el cargo de director general de fútbol de la FPF, pero decidió rechazar la oferta.

“Es como ver la ecuación y todo queda alineado. Para mí, aunque ‘Chemo’ tiene el reto de volver a ser técnico de Perú, no es el momento, creo yo, pero que se lo van a ofrecer, presumo que sí. No creo que le van a ofrecer el cargo de Oblitas, porque él quiere dirigir, tanto así que ya en el pasado reciente, exactamente hace dos años, le ofrecieron el cargo de Oblitas. Ya se lo han ofrecido y ya les he dicho que no. Eso fue cuando Roberto Silva se negó y ahí lo llamaron”, puntualizó.