Lionel Messi: presidente de Conmebol reveló el pedido que lo hizo al goleador del PSG

¿Lo estará pensando? Lionel Messi saldó una de sus pocas cuentas pendientes con su consagración en el Mundial Qatar 2022. Lo acontecido en el torneo permitió que el ‘10′ de la selección argentina cumpla su sueño y logre ampliar su palmarés. Si bien su futuro cercano se centra en el PSG, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reveló el particular pedido que le realizó al rosarino.

En una conversación con DSports, el mandamás del balompié sudamericano recordó que a mediados del 2022 presagió el éxito de la ‘Pulga’ en la última Copa del Mundo. “El año pasado me tocó entregarle el trofeo en Wembley (en la Finalissima contra Italia) y ahí le dije: ‘Van dos de tres; en noviembre (el Mundial) tienen que ser tres de tres’”, rememoró.

Tras la victoria en Medio Oriente, el directivo paraguayo mencionó que se llegó a comunicar con el artillero de 35 años y le pidió que dispute la Copa Libertadores.

“Cuando nos dimos un abrazo, y hace poco también intercambiamos mensajes de voz, le reiteré que le faltaba la cuarta, que es volver en algún momento, jugar y ganar la Copa Libertadores (...). Después de eso ya no sé, deberíamos buscar alguna copa fuera de la galaxia para que siga ganando”, agregó.

Como es conocido, Lionel Messi se formó en la inferior del Newell’s Old Boys antes de partir hacia el Barcelona de España. A pesar de no debutar como profesional en la escuadra leprosa, siempre dejó constancia de su hinchaje y no descartó retornar a su país para vestir la camiseta del club de sus amores.