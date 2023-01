[EN VIVO] Partidos de hoy, sábado 7 de enero del 2023: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, sábado 7 de enero de 2023, del fútbol de Sudamérica (Noche Crema y Torneo de Verano) y Europa (Premier League y LaLiga) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Desde Inglaterra, Liverpool se mide ante Wolves para poder rescatar un triunfo que lo meta a la pelea por los torneos internacionales. En España, Real Madrid buscará recuperar la punta ante Villarreal. Mientras que en Perú, Universitario de Deportes se presenta ante su hinchada para la nueva temporada 2023. Los merengues enfrentarán a Aucas en la Noche Crema.

Partidos de LaLiga

Real Madrid vs. Villarreal

Hora: 10.15 a. m. (hora peruana)

Canal: DirecTV Sports.

Partidos de Premier League

Liverpool vs. Wolves

Hora: 3.00 p. m. (hora peruana)

Canal: ESPN y Star Plus.

Liga MX

América vs. Querétaro

Hora: 6.00 p. m. (hora peruana)

Canal: TUDN

Monterrey vs. Chivas

Hora: 10.10 p. m. (hora peruana)

Canal: TUDN.

Torneo de Verano

Boca Juniors vs. Independiente

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus.

Noche Crema 2023