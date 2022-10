Tottenham vs. Frankfurt: ¿cómo ver el partido por la Champions League 2022-23?

Tottenham vs. Frankfurt juegan EN VIVO este miércoles 12 de octubre desde las 2.00 p. m. (hora peruana) por la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2022-2023. Este duelo se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium y será transmitido por la señal de ESPN 3. Además, puede seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Partido Tottenham vs. Frankfurt 19:47 ¿Qué canal pasará Tottenham vs. Frankfurt? La transmisión del Tottenham vs. Frankfurt estará a cargo de la señal de ESPN 3 y la plataforma de streaming Star Plus. 19:46 ¿A qué hora juegan Tottenham vs. Frankfurt? El partido entre Tottenham vs. Frankfurt está programado para este miércoles 12 de octubre a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Tottenham Hotspur Stadium. 19:45 ¡BIENVENIDOS! Buenos días queridos lectores de La República Deportes. En esta oporutndiad nos podrán acompañar a seguir el encuentro entre Tottenham vs. Frankfurt por la Champions League.

Tottenham vs. Frankfurt: ficha del partido

Partido Tottenham vs. Frankfurt ¿Cuándo juegan? Miércoles 12 de octubre ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN 3 ¿Dónde juegan? Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham vs. Frankfurt: posibles alineaciones

Tottenham: Huego Lloris; Cristian Romero, Eric Dier, Clément Lenglet; Emerson, Pierre-Emile Hojbjerg, Rodrigo Bentancur, Ivan Perisic; Richarlison, Harry Kane y Heung-Min Son.

Frankfurt: Kevin Trapp; Tuta, Makoto Hasebe, Evan Ndicka; Kristijan Jakic, Sebastian Rode, Djibril Sow, Ansgar Knauff; Daichi Kamada, Jesper Lindstrom, Randal Kolo Muani.

¿A qué hora juegan Tottenham vs. Frankfurt?

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Tottenham vs. Frankfurt?

El encuentro entre Tottenham vs. Frankfurt será transmitido por la señal de ESPN 3 y Star Plus para el territorio sudamericano.

¿Qué canal es ESPN 3?

Bolivia : canal 42 (Entel), canal 515 y 703 (Tigo)

Chile: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 495 y 887 (Movistar TV), canal 176 y 476 (Claro TV), canal 153 y 842 (VTR), canal 54 (CMET)

Colombia: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 512 y 1512 (Claro TV), canal 29 (Conexión Digital Express)

Ecuador: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 204 y 736 (Grupo TV Cable),

Perú: canal 623 y 1623 (DirecTV), canal 488 y 887 (Movistar TV satélite), canal 508 y 742 (Movistar TV cable), canal 70 (Star Globalcom), canal 66 y 524 (Claro TV), canal 79 (Cablemás)

Venezuela: canal 623 y 1623 (SimpleTV), canal 488 y 887 (Movistar TV), canal 108 (Inter Satelital), canal 57 y 193 (Inter), canal 41 (TV Zamora).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Tottenham vs. Frankfurt?

Para acceder a Star Plus para ver el Tottenham vs. Frankfurt, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Tottenham vs. Frankfurt?

El encuentro entre Tottenham vs. Frankfurt se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra.