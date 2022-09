[En Vivo] Arsenal vs. Tottenham, Premier League 2022-23: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Arsenal vs. Tottenham | Ambos equipos se enfrentarán por la Premier League 2022-23 este sábado 1 de octubre. El duelo iniciará a las 6.30 a. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Arsenal vs. Tottenham: posibles alineaciones

Arsenal: Aaron Ramsdale, Ben White, William Saliba, Gabriel, Kieran Tierney, Thomas Partey, Granit Xhaka, Bukayo Saka, Fabio Vieira, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus. DT: Mikel Arteta.

Tottenham: Hugo Lloris, Davinson Sánchez, Eric Dier, Clément Lenglet, Ivan Perisic, Pierre-Emile Højbjerg, Rodrigo Bentancur, Ryan Sessegnon, Dejan Kulusevski, Harry Kane, Richarlison. DT: Antonio Conte.

Arsenal vs. Tottenham: ficha del partido

Premier League 2022-23 Arsenal vs. Tottenham ¿Cuándo juegan? Sábado 1 de octubre ¿A qué hora? 6.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Emirates Stadium ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Tottenham?

El encuentro entre Arsenal vs. Tottenham se jugará a las 6.30 a. m. (hora peruana) por la liga inglesa. Conoce en esta nota el horario según tu zona:

Argentina: 7.30 a. m.

Perú: 6.30 a. m.

Colombia: 6.30 a. m.

Ecuador: 6.30 a. m.

Bolivia: 7.30 a. m.

Paraguay: 7.30 a. m.

Venezuela: 7.30 a. m.

Brasil: 7.30 a. m.

Chile: 7.30 a. m.

Uruguay: 7.30 a. m.

¿En qué canal ver Arsenal vs. Tottenham?

El encuentro entre Arsenal vs. Tottenham por la Premier League se transmitirá a través de Star Plus.

¿Cómo ver Arsenal vs. Tottenham ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Arsenal vs. Tottenham por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Tottenham?

Para acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Tottenham, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Arsenal vs. Tottenham?

El duelo entre Arsenal vs. Tottenham se disputará en el Emirates Stadium, el cual es un estadio de fútbol ubicado en el barrio de Holloway en la ciudad de Londres, Inglaterra. Con una capacidad para 60 260 personas es el cuarto estadio de fútbol más grande de Inglaterra después del Wembley, Old Trafford y Tottenham Hotspur Stadium.