Vía TyC Sports, River Plate vs. Patronato EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la Copa Argentina?

River Plate vs. Patronato EN VIVO se enfrentan este miércoles 28 de setiembre por los cuartos de final de la Copa Argentina 2022 en el Estadio de Vargas en la ciudad de La Rioja a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora argentina). El encuentro será televisado por TyC Sports.

Para que no te pierdas este encuentro y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del fútbol argentino por internet en La República Deportes. Aquí encontrarás el canal de TV, alineaciones, pronósticos e incidencias.

River Plate vs. Patronato: ficha del partido

River Plate vs. Patronato Copa Argentina 2022-cuartos de final ¿Cuándo juegan? Miércoles 28 de setiembre ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio de Vargas, La Rioja ¿Canal? TyC Sports

River Plate visitará a Patronato en busca de superar la llave de cuartos de final de la Copa Argentina 2022. Alejado de la pelea por la Liga Profesional, los millonarios apuntan a este torneo.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo saben que tienen clasificar a la próxima Copa Libertadores. El ‘Muñeco’ podrá contar con Marcelo Herrera y Enzo Pérez. No obstante, deberá dejar de lado a Santiago Simón por un esguince. Además, Franco Armani, Paulo Díaz y Nicolás De la Cruz también están descartados por estar convocados con sus selecciones.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Patronato?

Perú, Colombia, Ecuador, México: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver River Plate vs. Patronato EN VIVO?

El partido amistoso entre River Plate vs. Patronato contará con transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de TyC Sports para el territorio argentino.

¿Qué canal es TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo ver River Plate vs. Patronato por internet?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de River Plate vs. Patronato, sintoniza la señal de TyC Sports Play, servicio de streaming que incluye los partidos de esta cadena deportiva. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver River Plate vs. Patronato ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el compromiso River Plate vs. Patronato por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

Posible alineación de River Plate

Ezequiel Centurión; Marcelo Herrera, Emanuel Mammana o Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Bruno Zuculini o Agustín Palavecino; Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco; Pablo Solari o Miguel Borja y Lucas Beltrán.

Posible alineación de Patronato

Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Carlos Quintana, Juan Cruz Guasone, Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo, Franco Leys, Nicolás Castro, Matías Pardo; Rodríguez y Alexander Sosa o Marcelo Estigarribia.

River Plate vs. Patronato: historial general