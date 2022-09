[En Vivo] Arsenal vs. Zurich: ¿a qué hora se juega el partido por la Europa League 2022-23?

Arsenal vs. Zurich EN VIVO se juega, este jueves 8 de septiembre a las 11.45 a. m., por la primera fecha del Grupo A de la Europa League 2022-23. El encuentro se disputará en el Letzigrund Arena y tendrá transmisión de ESPN y Star Plus. En caso no tengas acceso, te sugerimos seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Arsenal vs. Zurich: ficha del partido

Partido Arsenal vs. Zurich Fecha Jueves 8 de septiembre Hora 11.45 a. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Letzigrund Arena

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Zurich?

El cotejo entre Arsenal vs. Zurich se jugará este jueves 8 de septiembre a las 11.45 a. m. (hora peruana) por el certamen europeo. Revisa la guía de horarios para el resto de países.

Colombia: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

México: 11.45 a. m.

Perú: 11.45 a. m.

Bolivia: 12.45 p. m.

Chile: 12.45 p. m.

Paraguay: 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

Inglaterra: 5.45 p. m.

¿Dónde ver Arsenal vs. Zurich EN VIVO?

El duelo entre Arsenal vs. Zurich será transmitido a través de ESPN y Star Plus . Además, podrás seguir el cotejo por la web de La República Deportes.

¿Cómo ver Arsenal vs. Zurich ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Arsenal vs. Zurich por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Zurich?

Para acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Zurich, debes entrar con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripción.

Arsenal vs. Zurich: últimos enfrentamientos

Arsenal vs. Zurich: posibles alineaciones

Arsenal: Matt Turner; Takehiro Tomiyasu, Rob Holding, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney; Granit Xhaka, Albert Sambi Lokonga; Bukayo Saka, Fabio Vieira, Gabriel Martinelli, Edward Nketiah.

Zurich: Yanick Brecher; Fidan Aliti, Becir Omeragic, Mirlind Kryeziu; Cheick Oumar Conde, Ole Selnaes, Blerim Dzemaili, Nikola Boranijasevic; Adrian Guerrero, Fabrian Rohner, Tosin Aiyegun.

Arsenal vs. Zurich: apuesta del partido

Según la casa de apuestas Betsson, Arsenal es el favorito para ganar el encuentro con una cuota de 1,31. El empate paga 5,45 y la victoria del Zurich 9,80.

¿Dónde juegan Arsenal vs. Zurich?

El compromiso entre Arsenal vs. Zurich se disputará en el Letzigrund Arena, ubicado en la ciudad de Zúrich, Suiza, y con capacidad para 25.000 espectadores.

Programación del Grupo A de la Europa League