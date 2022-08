[En Vivo] PSG vs. Lille: ¿a qué hora y cómo ver EN DIRECTO el partido por la Ligue 1?

VER AQUÍ PSG vs. Lille EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, domingo 21 de agosto, a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana) por la tercera jornada de la Ligue 1. El compromiso, que contará con el tridente Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, se disputará en el Estadio Pierre-Mauroy y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

PSG vs. Lille: ficha del partido

Partido PSG vs. Lille ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 21 de agosto ¿A qué hora juegan? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Pierre-Mauroy ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus

PSG vs. Lille: la previa

Arrasador. PSG empezó con todo el campeonato francés y marcó 10 goles en sus dos primeras presentaciones. El equipo comandado por Christophe Galtier mostró un gran nivel y espera reafirmarlo ante el Lile por la tercera jornada de la Ligue 1.

Más allá de lo deportivo, la principal preocupación para los capitalinos pasa por la interna del grupo. Entre semana, la prensa local reveló una presunta disputa de egos entre Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Si bien desde el club no hubo algún pronunciamiento, el tema empieza a incomodar a los hinchas.

Por su parte, Lille buscará sacar un triunfo de local luego de igualar 1-1 ante el Nantes en la fecha anterior. Los Dogos se ubican en la mitad de la tabla con 4 unidades.

PSG vs. Lille: cuotas del encuentro

Las casas de apuestas ponen al PSG como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Ligue 1.

Betsson: gana Lille (5,85) | empate (4,65) | gana PSG (1,48)

Inkabet: gana Lille (6,25) | empate (4,70) | gana PSG (1,50)

Doradobet: gana Lille (5,75) | empate (4,75) | gana PSG (1,52)

Meridianbet: gana Lille (5,97) | empate (4,77) | gana PSG (1,49)

Te Apuesto: gana Lille (5,60) | empate (4,50) | gana PSG (1,51).

PSG vs. Lille: últimos enfrentamientos

¿A qué hora ver PSG vs. Lille EN VIVO?

El enfrentamiento entre PSG vs. Lille EN VIVO por la Ligue 1 empezará a las 1.45 p. m. Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

¿En qué canal ver PSG vs. Lille EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido PSG vs. Lille por la Ligue 1, debes sintoniza la señal de ESPN, encargada de transmitir el partido a toda Sudamérica, y Star Plus.

Argentina: Star Plus, ESPN Argentina

Bolivia: Star Plus

Chile: ESPN, Star Plus

Colombia: ESPN, Star Plus

Ecuador: ESPN, Star Plus

México: ESPN2 Mexico, Star+, TV5MONDE Amérique Latine, ESPN3 Mexico

Perú: ESPN, Star Plus

Paraguay: Star Plus

Uruguay: ESPN, Star Plus

Venezuela: ESPN, Star Plus

Brasil: NOW NET e Claro, TV5MONDE Amérique Latine, Star+, ESPN, GUIGO

Fracnia: Amazon Prime Video.

¿Dónde seguir ONLINE el partido de PSG vs. Lile?

Si quieres seguir en internet el PSG vs. Lille, podrás hacer a través del servicio streaming de Star Plus. De no contar con esta opción, La República Deportes realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

PSG vs. Lille: posibles alineaciones

Lille : Léo Jardim; Ismaily, Alexsandro Ribeiro, José Fonte, Akim Zedadka; Angel Gomes, Benjamin André, Jonathan Bamba, Rémy, Jonathan David; Mohamed Bayo.

PSG: Gianluigi Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembe; Achraf Hakimi, Marco Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Lionel Messi; Kylian Mbappé, Neymar.

¿Dónde juegan PSG vs. Lille?

El encuentro entre PSG vs. Lille se jugará en el Estadio Pierre-Mauroy, ubicado en la ciudad de Villeneuve-d’Ascq, Lille, Francia. El recinto fue inaugurado el 17 de agosto de 2012 y tiene capacidad para albergar 50.186 espectadores.