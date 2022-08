[En Vivo] Vélez Sarsfield vs. Aldosivi: hora y canal de TV para ver el duelo por la Superliga Argentina

VER AQUÍ Vélez Sarsfield vs. Aldosivi EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, jueves 18 de agosto, a partir de las 2.30 p. m. (Perú) y 4.30 p. m. (Argentina) por la decimocuarta jornada de la Superliga Argentina 2022. El compromiso se disputará en el Estadio José María Minella y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Vélez Sarsfield vs. Aldosivi: ficha del partido

Partido Vélez Sarsfield vs. Aldosivi ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 18 de agosto ¿A qué hora juegan? 2.30 p. m. (Perú) y 4.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde juegan? Estadio José María Minella ¿Dónde juegan? ESPN, Star Plus

A qué hora y cuándo juegan Vélez Sarsfield vs. Aldosivi

En territorio peruano, el cotejo Vélez Sarsfield vs. Aldosivi se podrá seguir desde las 4.30 p. m. (hora argentina) el día jueves 18 de agosto. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 2.30 p. m.

Colombia: 2.30 p. m.

Ecuador: 2.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Bolivia: 3.30 p. m.

Chile: 3.30 p. m.

Paraguay: 3.30 p. m.

Venezuela: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.30 p. m.

Argentina: 4.30 p. m.

Brasil: 4.30 p. m.

Uruguay: 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite Vélez Sarsfield vs. Aldosivi?

Argentina: ESPN Premium, Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

México: Fanatiz, Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Brasil: ESPN 4, NOW NET e Claro, Star Plus

Estados Unidos: Paramount +, TyC Sports Internacional.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Vélez Sarsfield vs. Aldosivi?

Para acceder a Star Plus para ver el Vélez Sarsfield vs. Aldosivi, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Vélez Sarsfield vs. Aldosivi ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Vélez Sarsfield vs. Aldosivi por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Vélez Sarsfield vs. Aldosivi?

El enfrentamiento Vélez Sarsfield vs. Aldosivi por la jornada 14 de la Superliga Argentina 2022 se disputará en el Estadio José María Minella. Dicho recinto se encuentra en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 35.000 espectadores.