¿Cuándo juegan Everton vs. Chelsea EN VIVO por la primera jornada de la Premier League?

Everton vs. Chelsea EN VIVO se enfrentan este sábado 6 de agosto, en el estadio Goodison Park, por la fecha 1 de la Premier League 2022-23. El encuentro se inicia a las 11.30 a. m. (hora peruana), por la señal de ESPN. Para que no te pierdas este y otros partidos de las principales ligas europeas, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el minuto a minuto, las formaciones confirmadas y el marcador actualizado con videos de goles.

Everton vs. Chelsea: ficha del partido

Partido Everton vs. Chelsea ¿Cuándo juegan? Sábado 6 de agosto ¿A qué hora? 11.30 a. m. (Perú) ¿Dónde? Goodison Park ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Everton vs. Chelsea?

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

México: 11.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Chile: 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

España: 5.30 p. m.

Un Everton FC renovado busca dejar atrás su angustioso final de temporada en la última edición de la Premier League y empezar con el pie derecho este nuevo curso. Como local, el técnico Frank Lampard recibirá a su exquipo, Chelsea, que también quiere ser protagonista luego de una campaña en la que solo ganó el Mundial de Clubes.

Los blues vienen de cinco amistosos de pretemporada con un saldo de tres victorias, una derrota y un empate, aunque este último lo perdió en la definición por penales. Los toffees, por su parte, jugaron cuatro duelos de práctica con balance parejo: dos ganados y dos perdidos.

¿Qué canal transmite Everton vs. Chelsea?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Paramount+

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Peacock.

¿Dónde ver Everton vs. Chelsea ONLINE?

Si quieres seguir la transmisión del Everton vs. Chelsea por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los duelos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos Everton vs. Chelsea

Everton 1-0 Chelsea | 01.05.22

Chelsea 1-1 Everton | 16.12.21

Chelsea 2-0 Everton | 08.03.21

Everton 1-0 Chelsea | 12.12.20

Chelsea 4-0 Everton | 08.03.20.

Alineaciones probables de Everton vs. Chelsea

Everton: Jordan Pickford; Ben Godfrey, Yerry Mina, James Tarkowski; Nathan Patterson, Abdoulaye Doucouré, Allan, Vitaliy Mykolenko; Anthony Gordon, Demarai Gray y Dwight McNeil.

Chelsea: Édouard Mendy; César Azpilicueta, Thiago Silva, Kalidou Koulibaly; Reece James, N’Golo Kanté, Mateo Kovacic, Ben Chilwell; Mason Mount, Kai Havertz y Raheem Sterling.

¿Dónde juegan Everton vs. Chelsea?

El escenario de este compromiso será el estadio Goodison Park, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Liverpool, con capacidad para 40.000 espectadores. Es propiedad del Everton Football Club.