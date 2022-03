La selección peruana a un partido del mundial: abrazados a una ilusión

El resurgir de un equipo que disputará nuevamente el repechaje mundialista hoy es fácil de contar, pero no de recordar. Si no se sufre, no vale. Frase que los peruanos llevamos tatuada en la piel con tinta roja y blanca desde que recuperamos la ilusión de un grupo de guerreros dirigidos por un ‘Tigre’.

Con apenas un punto sumado en las cinco primeras fechas de las eliminatorias a Qatar, la ‘Blanquirroja’ estaba destinada a navegar contra la corriente. Perú veía desde abajo a todos sus pares sudamericanos y las críticas avasalladoras contra el comando técnico y plantel hacían ver todo muy cuesta arriba. Pero el equipo de Ricardo Gareca nunca tiró la toalla y, contra todo pronóstico, protagonizó una remontada histórica que le ha permitido alcanzar el tan ansiado repechaje intercontinental, donde busca romper una maldición mundialista.

Perú debutó ante Paraguay con empate 2-2 en Asunción; posteriormente, perdió los siguientes cuatro cotejos: 2-4 ante Brasil, 0-2 frente a Chile, 0-2 ante Argentina y una dura goleada en casa ante Colombia por 0-3.

Pese al optimismo de la mejor hinchada del mundo, las estadísticas golpeaban. Luego de la derrota ante la ‘Roja’ en la tercera fecha, apenas teníamos un punto sumado y Mister Chip publicó un dato bastante desalentador para lo que restaba del camino a Qatar 2022.

“Ninguna selección de Sudamérica se clasificó para la Copa del Mundo tras sumar un único punto en los tres primeros partidos de la eliminatoria. Lo intentaron 27 y todas fracasaron”, pero el español no contaba con la ambición de la ‘Bicolor’. Se perdió ante Argentina y Colombia en casa para luego resurgir de las cenizas.

Polémico. El árbitro Julio Bascuñán le mostró la tarjeta roja a Zambrano en cotejo con Brasil. Foto: difusión

El resurgimiento

El punto de quiebre fue la primera victoria en este proceso. La altura de Quito, como en el 2017, fue cómplice de Perú, pues la selección nacional venció 2-1 a Ecuador para revivir la esperanza de un país.

Luego, se dio pie a la Copa América Brasil 2021, aquel torneo que nos hace tan bien. Esta vez sirvió para consolidar un grupo humano integrando al recién llegado Gianluca Lapadula y jóvenes promesas que contaban con el respaldo del ‘Tigre’.

Rendirse nunca está en los planes. Se reanudaron las eliminatorias y Perú siguió dando batalla. Se empató 1-1 con Uruguay en el Nacional de Lima, luego con Venezuela consiguió su primera celebración en casa por 1-0. Luego llegó la siempre difícil Brasil en la novena jornada. El ‘Scratch’ se impuso en casa por 0-2 y los fantasmas de la eliminación se asomaban.

Infografía - La República

Perú se ubicaba en la sétima casilla de la tabla de posiciones. Los primeros puestos se veían muy lejanos; también el repechaje, lugar que le pertenecía, por aquella fecha, a la selección de Colombia, que nos sacaba cinco unidades.

No había margen de error, pero la frase de Gareca se repetía en la mente de todos los peruanos: “Hay que creer en este equipo y en estos muchachos”. Fue desde la décima fecha que podemos hablar de un repunte a la gloria.

El dolor de los puntos perdidos de visita ante Bolivia, Argentina y Uruguay fue sanado con la victoria trascendental por 2-1 ante Venezuela y el 1-0 frente a Colombia fuera de casa. Igualar con Ecuador, derrotar a Chile, celebrar ante Bolivia y el triunfo ante Paraguay resumen la resurrección.

Sorpresa. Con gol de Flores, pero con gran actuación de Corzo, Perú celebra en Barranquilla. Foto: FPF

El equipo de todos pasó del penúltimo lugar al cuarto, tras conseguir el histórico ‘Barranquillazo’. Nada estaba perdido y una serie de resultados nos permitían soñar incluso con la clasificación directa; sin embargo, no se pudo. Se ganó el partido que se debía ganar, el último de las eliminatorias y, por fin, con un estadio 100% en medio de una pandemia que nos afectó a todos. El rival, Paraguay, solo se jugaba el honor, dio pelea, pero no fue suficiente para aguar la fiesta de miles de peruanos que emocionaron hasta las lágrimas al cantar a todo pulmón el ‘Contigo Perú’. La ‘Bicolor’ ya está en el repechaje a la espera del rival. El último paso será vencer a Australia o Emiratos Árabes Unidos para conseguir su cupo a Qatar 2022 y romper las estadísticas de Mister Chip.

Infografía - La República

Atrás quedó la roja de Zambrano ante Brasil y el sinsabor de un arbitraje, para muchos, que favoreció al rival; la mala salida de Santamaría contra Uruguay que le costó muchas críticas y quizás el que hoy no sea tomado en cuenta por Gareca. Cueva perdiendo el balón en La Paz en una jugada de trámite señalada por muchos como culpable de la derrota, el penal errado de Yotún ante Argentina que le costó amenazas hasta de muerte y, por último, el gol fallado de cabeza de Lapadula frente a Uruguay. Hoy se piensa solo en la repesca, aquella que se jugará con fútbol y corazón, pues desde que se juega el actual formato de las eliminatorias sudamericanas (Francia 1998), la selección peruana nunca tuvo un inicio tan malo como el proceso actual. Siempre consiguió al menos dos puntos en sus primeras tres fechas. Rumbo a Qatar, la mala racha se extendió a cinco fechas con solo un punto sumado. Las similitudes con la eliminatoria 2018 son muchas, esperemos que el desenlace sea el mismo y nos permita disputar nuestra segunda Copa del Mundo consecutiva.