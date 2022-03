¿Dónde ver minuto a minuto del Uruguay vs. Perú EN VIVO por las Eliminatorias Qatar 2022?

Uruguay vs. Perú EN VIVO chocan en el Estadio Centenario de Montevideo, desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora uruguaya) por la jornada 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. Los canales que pasarán este cotejo son VTV, Movistar Deportes y América TV, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te lleva las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y los videos de goles en este y otros partidos de hoy.

Uruguay vs. Perú: ficha del partido

Partido Uruguay vs. Perú ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 24 de marzo ¿A qué hora? 6.30 p. m. (Perú), 8.30 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Centenario ¿En qué canal? América TV, Movistar Deportes, VTV

¿A qué hora ver Uruguay vs. Perú?

En territorio uruguayo, el compromiso Uruguay vs. Perú arranca a las 8.30 p. m. (6.30 p. m. de Perú). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Perú: 6.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (sábado 26).

Un enfrentamiento que resolverá gran parte de las chances que tienen Perú y Uruguay para clasificar al Mundial Qatar 2022 es el que se llevará a cabo en el estadio Centenario de Montevideo. El combinado blanquirrojo intentará dar la sorpresa y sumar de visita para al menos mantenerse en el quinto lugar de la tabla, mientras que la escuadra charrúa tratará de asegurar un cupo directo a la cita mundialista.

La selección peruana llega sin grandes bajas al duelo, aunque sí con muchos jugadores condicionados. En el puesto cinco de la clasificación con 21 puntos, el elenco de Ricardo Gareca tiene todo a su favor para por lo menos finalizar este proceso con la plaza que da derecho a disputar el repechaje.

En la vereda del frente, el cuadro que dirige el entrenador Diego Alonso llega motivado luego de dos victorias al hilo en sus últimos juegos (ante Paraguay y Venezuela) que lo han posicionado en el cuarto lugar de la tabla y les permite depender de sí mismos para conseguir el pasaje directo.

Asimismo, Perú y Uruguay empataron 1-1 en Lima por la primera rueda de estas eliminatorias. En Montevideo, la Bicolor no es capaz de ganar desde el 2004, año en el cual se impuso 3-1 por el camino hacia Alemania 2006.

¿Qué canal transmite Uruguay vs. Perú?

En la televisión uruguaya, los canales VTV, TV Ciudad, Teledoce, Canal 4 y Canal 10 son los que tendrán a cargo la transmisión del Uruguay vs. Perú. Revisa la guía de canales para otros países de Sudamérica.

Argentina: TyC Sports 2

Bolivia: Tigo Sports 3

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports 2

Colombia: Caracol Play

Ecuador: ECDF 2

Paraguay: GEN

Perú: Movistar Deportes, América TV

Uruguay: VTV Uruguay, TV Ciudad Canal 4, Canal 10, Teledoce.

¿Dónde ver Uruguay vs. Perú por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Uruguay vs. Perú por internet, puedes sintonizar diversas alternativas como Movistar Play o América TV GO. En caso de que no cuentes con acceso a ninguna de ellas, infórmate desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el desarrollo al instante de este duelo.

Últimos partidos de Uruguay vs. Perú

Perú 1-1 Uruguay | 02.09.21

Perú 1-1 Uruguay | 15.10.19

Uruguay 1-0 Perú | 11.10.19

Uruguay 0-0 Perú | 29.06.19

Perú 1-0 Uruguay | 28.03.17.

Alineaciones probables de Uruguay vs. Perú

Uruguay: Rochet, Araújo, Godín, Giménez, Olivera, Pellistri, Torreira, Bentancur, Valverde, Núñez y Suárez. DT: Diego Alonso.

Perú: Gallese, Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco, Peña, Yotún, Tapia, Cueva, Carrillo y Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

¿Dónde juegan Uruguay vs. Perú?

Aproximadamente 60.000 espectadores se darán cita en el estadio Centenario para presenciar este importante encuentro Uruguay vs. Perú. El recinto deportivo es el escenario más importante del país charrúa y ha sido sede de históricos choques, como la final del Mundial 1930.