Felipe Melo sobre Messi: “Tuve la posibilidad de jugar con el mejor jugador de la historia”

Palmeiras disputará una final de Copa Libertadores por segundo año consecutivo. El Verdao irá por el bicampeonato del máximo torneo de clubes sudamericanos el próximo 27 de noviembre en el estadio Centenario. El rival del cuadro de Sao Paulo será el Flamengo.

Tras el gran pase a la mencionada instancia decisiva, el capitán del equipo, Felipe Melo, conversó con el programa Fútbol 90 de ESPN. Además de charlar sobre detalles de su carrera, reveló su admiración por la hinchada de Boca Juniors y el argentino Lionel Messi, a quien catalogó como “el mejor de la historia”.

“Tengo esa foto (señalando una foto suya con el astro albiceleste) porque tuve la posibilidad de jugar con el mejor jugador de la historia. Hay otros buenos jugadores como Cristiano Ronaldo, que pueden meter un gol siempre, pero Lionel Messi es el mejor de la historia . Él puede no meter un gol, pero te mete una asistencia siempre”, indicó.