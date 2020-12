Alfageme sobre la ‘U’: Mi intención es quedarme, pero depende de la administración

Previo al comienzo de la Liga 1 Movistar 2021, Armando Alfageme habló sobre su posible continuidad en Universitario de Deportes. El centrocampista reveló que Ángel Comizzo, DT del elenco estudiantil, está convencido de querer seguir contando con él.

“Mi intención es quedarme en la ‘U’. Me costó mucho regresar. Antes de que acabe el campeonato hablé con Ángel y él quería que renueve”, atinó a decir Alfageme para ESPN.

“Se dice que Alfageme no quiere renovar porque tiene un montón de propuestas o por plata y quiero decir que no. El tema ya no depende de mí ni de mi representante, ya es un tema de la administración de la ‘U’ que acepten la propuesta de nosotros”, añadió el volante.

“Mi representante y yo ya hemos decidido. Hemos hecho un gran esfuerzo porque quiero quedarme”, detalló Armando Alfageme, quien en la última campaña terminó en segundo puesto de la Liga 1 con Universitario.

Universitario presenta a Álex Valera como su nuevo refuerzo para el 2021

Álex Valera se convirtió en nuevo futbolista de Universitario de Deportes durante las próximas tres temporadas. El exdelantero de Deportivo Llacuabamba, club donde anotó nueve goles, fue presentado a través de la aplicación móvil del club crema y las redes sociales.

Recordemos que el atacante peruano de 24 años fue convocado por Ricardo Gareca para la primera fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 ante las selecciones de Paraguay y Brasil. que dejó a la Blanquirroja con un punto.

“Esta oportunidad para mí es importante. Vengo a sumar, vengo a hacer goles y a dar lo mejor de mí para hacer una buena campaña en la Libertadores”, fueron las primeras palabras del Álex Valera en su presentación.

