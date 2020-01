Deza a Quevedo: “No te equivoques, mira cómo terminé yo” [VIDEO]

Alianza Lima todavía no tomó una decisión sobre la renovación de Kevin Quevedo debido a sus problemas extradeportivos. Jean Deza, flamante fichaje blanquiazul, habló sobre la situación del popular ‘Pescadito’.

“Conocí a Kevin Quevedo en una reunión de un compañero, es una bellísima persona y tiene mucho talento. Pasó por una situación difícil pero las personas que lo quieren lo apoyan. Él tiene las ganas de salir de la situación difícil que está pasando”, señaló Jean Deza.

“Le dije: ‘tienes talento, no te equivoques, mira cómo termine yo, no te equivoques, hay que ser un profesional’. Me escuchó y la pasamos bien. No pensábamos que la foto iba a ser viral”, sostuvo el flamante extremo de Alianza Lima.

“Hoy me da cólera ver un chico con talento que no lo sepa aprovechar. Muchos se preguntarán quién confía en un chico que se equivocó. Pero todos en la vida tenemos una segunda oportunidad y yo hace dos años dije, es momento de madurar y crecer”, sostuvo Jean Deza.

“Se de las condiciones que tengo hay que seguir por la línea correcta y después los logros viene solos si uno sigue por la línea profesional, antes esa palabra, ser profesional, yo no la entendía. Estoy muy convencido y con muchas ganas quiero que este año sea maravilloso para mí y mis compañeros”, comentó el exfutbolista de UTC.