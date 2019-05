Jugador de Liverpool acusó a Lionel Messi de insultarlo: "Me dijo burro" [VIDEO]

James Milner, jugador del Liverpool de Inglaterra, reveló en una entrevista que Lionel Messi estaba furioso con él durante el encuentro que su equipo disputó contra el Barcelona por la ida de las semifinales de la Champions League en el Cam Nou. Según Milner, Messi lo llamó "burro".

Milner tenía la dura tarea de no permitir que Messi haga su mejor juego y consiguió anularlo en algunos pasajes de la primera mitad. Sin embargo, en una jugada ambos jugadores chocaron fuertemente dejando al '10' del Barcelona muy molesto.

Ambos discutieron en el campo y Messi continuó con el altercado en el túnel mientras los jugadores de ambas escuadras se dirigían al vestuario para el descanso. El futbolista argentino llamó "burro" a Milner, tal vez sin conocer que el volante inglés sabe hablar español.

"No estaba contento, me insultó mucho en español mientras estábamos en el túnel. Me llamaba 'burro' que creo que es una palabra que también se utiliza para llamar a un futbolista que sale al campo solo a patear a sus rivales", indicó Milner en entrevista con 'The Mail on Sunday'.

En otro pasaje de la entrevista, Milner asegura que intentó conversar con Messi pero La Pulga no quiso escuchar sus explicaciones.

"Le pregunté si estaba bien pero no me contestó. Creo que no se dio cuenta que puedo entender el español, me dijo que me hizo un 'caño' por el foul que le hice", agregó.

Messi volvió al segundo tiempo dispuesto a impresionar, y así lo hizo, anotando un impresionante gol de tiro libre para sellar el 3-0 con el que Barcelona viajó a Anfield, solo para caer de manera increíble 4-0 ante Liverpool. La final será inglesa cuando los Reds enfrenten al Tottenham.

"Solo tengo admiración por él, se ha ganado el derecho de decir lo que quiera. Las cosas que hizo en ese partido, las cosas que ha hecho durante toda su carrera, son lo que lo hacen un rival muy difícil", concluyó Milner.