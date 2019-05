UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Lee EN VIVO desde Rochester NY

UFC Fight Night EN VIVO Rafael Dos Anjos vs Kevin Lee encabezan una tremenda cartelera desde el Blue Cross Arena de Rochester, New York. El evento está programado para iniciar a las 5:00 p.m. (preliminares) y 7:00 p.m. (cartelera principal) vía Fox Sports. Además, puedes seguir todas las peleas en larepublica.pe

UFC vuelve a Nueva York con un evento estelar realmente explosivo. Dos tremendos peleadores cruzan sus caminos con la misma necesidad de una victoria, ninguno de los dos quiere perder el paso en la división welter.

Cuando Rafael Dos Anjos irrumpió en la escena de la categoría welter, dio la impresión de encontrarse en su elemento, 'RDA' ya había ostentado el campeonato mundial ligero y las victorias sobre Tarec Saffiedine, Neil Magny y Robbie Lawler lo colocaron como un peligroso contendor en su nueva categoría.

Lo que siguió fueron dos derrotas consecutivas ante Colby Covington y Kamaru Usman, la primera por el título ligero interino y la segunda ante el futuro campeón de la división. Dos Anjos debe ganar para volver a colocar su carrera en camino a una nueva oportunidad titular.

Al frente tendrá a uno de los peleadores con mayor proyección. Kevin Lee hará su debut en los pesos welter luego de una buen performance en los ligeros, que lo llevó a retar a Tony Ferguson por el campeonato interino.

Una victoria sobre Edson Barboza y una derrota ante Al Iaquinta fueron sus últimos combates en la división de los ligeros. Ahora, Lee busca tomar por asalto la categoría welter y qué mejor manera que hacer con uno de los más consagrados en la UFC.

Can @MoTownPhenom prove he's found a new home?



Or will @RdosAnjosMMA start a new run of his own? #UFCRochester pic.twitter.com/5FlxMTKBfI