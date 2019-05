WWE de luto: Exluchadora de la empresa falleció a los 39 años

La lucha libre de luto. La exluchadora de WWE, Ashley Massaro, falleció este jueves a los 39 años en el condado de Suffolk, Nueva York en condiciones que todavía se desconocen.

El portal TMZ fue el primer medio en revelar la noticia. Según las primeras informaciones, la Policía llegó hasta la vivienda de la luchadora luego de recibir una llamada al 911. La joven fue encontrada inconsciente y fue trasladada a un hospital cercano donde murió. El caso está en investigación.

Ashley Massaro ganó la competencia «Diva Search Raw 2005» de la WWE, que incluía un contrato de $ 250,000 por 1 año. Ella se mantuvo en la empresa hasta 2008. Tuvo su oportunidad por el campeonato femenil de la compañía contra Melina en Wrestlemania 23 en 2007 y luego una lucha de Playboy BunnyMania LumberJill en Wrestlemania del año siguiente.

Ashley regresó para una temporada con una compañía de lucha libre profesional menos conocida en 2017 y para este año se preparaba para volver al ring. Este fue el mensaje de WWE sobre su fallecimiento.

"Estamos tristes de conocer la trágicamente muerte de la ex Superestrella de WWE, Ashley Massaro. Ella compitió en WWE de 2005 a 2008 y fue amada por sus colegas Superestrellas y fanáticos de todo el mundo. WWE ofrece sus condolencias a la familia y amigos de Ashley".



WWE remembers the career of the late Ashley Massaro. https://t.co/1yYEvkKpaN