Gastón Bolaños venció a Nathan Stolen por nocaut técnico en Bellator 220 [VIDEO]

El peleador peruano Gastón Bolaños venció por nocaut técnico (TKO) en el primer asalto al estadounidense Nathan Stolen Stolen en el evento Bellator 220, que se realizó la noche del sábado en el SAP Center de San José en California.

Bolaños derrotó a su oponente a punta de codazos en el suelo en apenas dos minutos. Al no tener defensa su rival, el árbitro paró el combate, dándole la quinta victoria como profesional al peruano. Este combate se dio en la categoría peso pluma (65 kilos).

Esta pelea abrió la cartelera estelar del evento de MMA. El peruano Gastón Bolaños suma solo una derrota en Bellator, organización en la que también compite en kickboxing.

Por su parte el estadounidense Nathan Stolen sumó su quinta derrota y su segunda consecutiva, pues en su debut en Bellator, sufrió una derrota por sumisión ante Andrew Cruz.

FULL FIRST ROUND - Nathan Stolen vs. Gaston Bolanos - This first round was 🔥!



The #Bellator220 Main Card is live now on 📲 @DAZN_USA!

Tune in with @SkySports in the 🇬🇧. pic.twitter.com/SjFi1unpUK