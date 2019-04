¡No más Goldust! Dustin Rhodes se despidió de la WWE con conmovedor video [VIDEO]

El conocido luchado estadounidense Dustin Rhodes, mejor conocido por su personaje de 'Goldust', dejó de pertenecer a la WWE para firmar por AEW. El 'dorado' publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram en el que se despide de los fanáticos y del personaje que tanta fama le dio.

En el video, Rhodes es visto guardando el peculiar atuendo con el que deleitó a los fanáticos de la lucha libre en el mundo con su llamativo personaje. En otra publicación de Instagram, 'Goldust' emitió un comunicado en el cual agradece a la WWE y explica las razones de su alejamiento.

“¡Hola, Universo WWE! Para empezar, quiero decir cuánto aprecio que me hayan permitido entretenerlos por todos estos largos y sinuosos años. Ser el hijo del legendario ‘Dream’ Dusty Rhodes ha sido y siempre será un inmenso honor y una bendición para mí y siempre he intentado hacer lo mejor que he podido para llenar sus zapatos mientras hacía una transición a los míos al mismo tiempo..

He solicitado mi liberación contractual de WWE y me ha sido concedida. Me tomó este tiempo para explorar algunas de esas muchas oportunidades. La vida es demasiado corta para no aprovechar TODAS las oportunidades que te sientes impulsado a tomar, y le daré a este próximo capítulo todo mi enfoque y esfuerzo. Apreciaría su apoyo continuo, ya que paso esta página en mi vida y voy a donde este viaje pueda guiarme después. WWE nos ha dado a mí y a mi familia años y experiencias increíbles, y no tengo nada más que respeto y calidez para todos allí...

A WWE y a todos y cada uno de mis compañeros de trabajo, los amo, los aprecio y les agradezco por amarme y cuidarme por tanto tiempo. Sigan haciendo lo suyo y encuéntrese a ustedes mismos ahí fuera. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Recuerden y nunca olviden el nombre de… Goldust. Hasta la próxima”.

Dustin Rhodes partió a All Elite Wrestling (AEW), compañía dirigida por su hermano, y también exluchador de WWE, Cody Rhodes. Precisamente, ambos hijos de Dusty Rhodes se enfrentarán en el primer evento de la promoción que se llevará a cabo el 25 de mayo y llevará por nombre 'Double or Nothing'.