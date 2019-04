Ver EN VIVO Perú vs Uruguay: hora y canal de la fecha final del Sudamericano [GUÍA TV]

Perú vs Uruguay Sub 17 EN VIVO | Ver Fútbol por Internet Gratis | CMD | YouTube | HOY se miden (EN DIRECTO ONLINE vía Latina TV y Movistar Deportes) por la última fecha del hexagonal final del Sudamericano 2019. Este decisivo encuentro se jugará en el estadio de San Marcos y podrás seguir el minuto a minuto, resumen y los goles a través de LaRepública.pe.

Minuto a minuto del Perú vs Uruguay Sub 17 EN VIVO ONLINE por el Sudamericano 2019

Alineaciones confirmadas del Perú vs Uruguay Sub 17 EN VIVO ONLINE por el Sudamericano 2019

- Perú: Por confirmar

- Uruguay:

Previa del Perú vs Uruguay Sub 17

¿A qué hora juegan HOY Perú vs Uruguay por el Sudamericano Sub 17?

El Perú vs Uruguay, que abrirá la jornada final del Sudamericano Sub 17, está programado para las 4:30 p. m. (hora peruana) y 6:30 p. m. (hora uruguaya); asimismo, podrás seguir la transmisión de larepública.pe. A continuación, te presentamos los horarios en el mundo.

México - 3:30 p. m.

Ecuador - 4:30 p. m.

Colombia - 4:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 5:30 p. m.

Bolivia - 5:30 p. m.

Venezuela - 5:30 p. m.

Paraguay - 5:30 p. m.

Argentina - 6:30 p. m.

Chile - 6:30 p. m.

Brasil - 6:30 p. m.

La selección peruana tiene la última oportunidad para clasificar al Mundial Sub 17 luego de haber empatado ante Ecuador el último jueves. Los dirigidos por Carlos Silvestri están con dos unidades y, de ganar este domingo, se pondrían a un punto arriba de la selección de Uruguay, que también saldrá por los tres puntos.



¿Qué canal transmitirá HOY el Perú vs Uruguay por el Sudamericano Sub 17?

Para poder seguir los pormenores de este importante partido, donde la selección peruana (5° con 2 puntos) y la selección de Uruguay (4° con 4 unidades) harán su último fuerzo para lograr la clasificación al Mundial Sub 17, podrás recurrir a los siguientes canales de TV: Movistar Deportes y Latina. No obstante, aquí te dejamos la guía de canales en el mundo:

Ver Perú vs Uruguay en Ecuador: Gol TV, Mach Deportes

Ver Perú vs Uruguay en Colombia: Caracol

Ver Perú vs Uruguay en Bolivia: Bolivia TV, Cotas Cable TV

Ver Perú vs Uruguay en Venezuela: La Tele Tuya

Ver Perú vs Uruguay en Paraguay: RPC, Unicanal

Ver Perú vs Uruguay en Argentina: TyC Sports

Ver Perú vs Uruguay en Chile: Canal 13

Ver Perú vs Uruguay en Brasil: SporTV

Perú vs Uruguay Sub 17: pronóstico y/o apuestas del partido

- Te Apuesto: 2.65 (Perú), 3.10 (Empate), 2.10 (Uruguay)

- Inkabet: 2.85 (Perú), 3.40 (Empate), 2.50 (Uruguay)

Perú vs Uruguay Sub 17 EN VIVO por Latina

Narración: Peter Arévalo

Comentarios: Eddie Fleichman

Perú vs Uruguay Sub 17 EN VIVO por Movistar Deportes

Narración: Gino Bonatti

Comentarios: Diego Rebagliati

Perú vs Uruguay Sub 17: alineaciones probables por el Sudamericano

Perú: M. Sandi; K. Aguilar, J. Racchumick, J. Montoya, M. Llontop, A.Burlamaqui, P. De la Cruz, Y. Celi, J. Grimaldo, O. Pinto, N. Figueroa.

Uruguay: L. González; P. Millans, E. Siri, A. Prado, A. Machado, V. Poggi, S. Cartagena, M. Ocampo, C. Olivera, J. Gutiérrez, M. Arezo.