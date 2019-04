Fue finalista del Rusia 2018 y ahora es catalogado como el 'más inutil' de la Premier

Es subcampeón del último mundial de fútbol, además ha paseado su fútbol por Real Madrid y el Inter de Milán, sin embargo, la suerte no le sonríe en estos momentos al volante croata Mateo Kovacic, jugador del Chelsea de la Premier League inglesa.

La calidad de Kovacic es indiscutible, además es uno de los futbolistas con mayor porcentaje en pases acertados del fútbol inglés, no obstante su juego no es muy valorado por la prensa de ese país. Así quedó evidenciado con una publicación del la revista "FourFourTwo", que no tuvo reparos en criticar fuertemente al mediocampista de 24 años.

“Kovacic tiene un talento técnico indudable, un CV que incluye tres años en el Real Madrid y el estatus de un hombre que ayudó a su país a llegar a la final del Mundial. Y sin embargo, de alguna manera, se ha convertido en el jugador más inútil de la Premier", suscribió el periodista Richard Jolly.

Jolly, además, sostiene que el croata pasa desapercibido en la cancha y que su juego no es trascendente en el resultado final.

Kovacic deberá retornar al Real Madrid a final de esta temporada cuando termine su préstamo al Chelsea, equipo con el que solo está consiguiendo el pase a la fase de grupos de la próxima Champions League.