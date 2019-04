Manchester United vs Barcelona EN VIVO vía Fox Sports: Messi en los cuartos de final de la Champions

VER EN VIVO | Manchester United vs Barcelona se enfrentan HOY | EN DIRECTO vía Fox Sports | Transmisión vía INTERNET | por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Este cotejo se desarrollará en Old Trafford desde las 2:00 pm (hora peruana). No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Los ‘Red Devils’ llegan descansados al Manchester United vs Barcelona, ya que su último duelo oficial por Premier League fue el martes pasado cuando enfrentó a Wolverhampton de visita y fueron derrotas por 2-1. En el torneo local, el cuadro dirigido por Ole Solskjaer, está peleando por clasificar a la próxima Champions.

En la la tabla de posiciones de la Premier League, el Manchester United se encuentra en la sexta casilla con 61, que lo deja fuera de cualquier competición internacional. Sin embargo solo está a tres unidades de meterse en zona de clasificación, Arsenal se mantiene en el 5° con 63 puntos, mientras que el Tottenham está en el cuarto escalón con 64 unidades.

Respecto a la actual edición de la Champions League, los ‘Red Devils’ tuvieron una dura pelea ante el PSG. Sorpresivamente en el cotejo de ida desarrollado en Old Trafford cayeron 2-0, sin embargo se repusieron, y en el ‘Parque de los Príncipes’ lograron la ansiada clasificación al 3-1.

Al frente y en calidad de visita estarán los ‘culés’ que afrontan el Manchester United vs Barcelona motivados luego de derrotar en casa 2-0 al Atlético de Madrid y sumar 73 puntos en la Liga Santander. Gracias a esta victoria, han podido sacar 11 unidades de ventaja a los “colchoneros” y aseguraron prácticamente un nuevo título español para sus vitrinas.

El equipo de Ernesto Valverde logró acceder a los octavos de final de la Champions League tras dejar en el camino al Lyon. Los ‘azulgranas’ empataron sin goles el duelo de ida desarrollado en Francia, pero en el Camp Nou no tuvieron piedad y ganaron su boleto a esta fase con un contundente 5-1 donde Lionel Messi firmó un doblete.

Manchester United vs Barcelona: pronósticos y/o apuestas del partido por la Champions League

Te Apuesto: Manchester United (3.10), Empate (3.60), Barcelona (1.90)

Inkabet: Manchester United (4.00), Empate (3.60), Barcelona (2.05)

Betsson: Manchester United (3.90), Empate (3.65), Barcelona (2.04)

Manchester United vs Barcelona: historial de enfrentamientos

En la historia del fútbol, el Manchester United y Barcelona se han enfrentado en 12 ocasiones. De las cuales 8 fueron por Champions League, 3 veces por la Internacional Champions Cup, y una vez en el Mundial de Clubes. El resultado positivo se inclina levemente al cuadro ‘azulgrana’ que salió victorioso en 4 oportunidades, mientras que los ‘Red Devils’ lo hicieron en 3. Cinco empates cierran las estadísticas.

¿A qué hora juegan Manchester United vs Barcelona HOY EN VIVO por el Champions League?

El Manchester United vs Barcelona, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, está pactado para las 2:00 p. m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿Qué canal realizará la transmisión del Manchester United vs Barcelona HOY EN VIVO por el Champions League?

Para poder seguir EN VIVO ONLINE todas las incidencias del Manchester United vs Barcelona por la ida de los cuartos de final de la Champions League, podrás recurrir a las señales pague por ver de Fox Sports.

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el Manchester United vs Barcelona por el Champions League?

Si quieres disfrutar de este partido, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los futuros cracks del fútbol sudamericano. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE, solo tienes que entrar Gratis a LaRepublica.pe.

Horarios en el mundo para ver el Manchester United vs Barcelona por el Champions League

Perú - 2:00 p. m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 2:00 p. m.

Bolivia – 3:00 p. m.

Venezuela - 3:00 p. m.

Argentina - 4:00 p. m.

Chile - 4:00 p. m.

Uruguay - 4:00 p. m.

Champions League: Manchester United vs Barcelona EN VIVO ONLINE HOY por Fox Sports

Fox Sports (Lationomérica)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester United vs Barcelona? | Champions League