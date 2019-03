WWE: Randy Orton se enfrentará a AJ Styles en Wrestlemania 35

Wrestlemania 35 ya va tomando forma con combates realmente espectaculares. WWE, mediante su página web oficial, anunció un nuevo combate que engalanará la 'Vitrina de los Inmortales'. AJ Styles enfrentará a Randy Orton.

Tras varias semanas de recibir agravios y comentarios irónicos por parte de Randy Orton, el 'Fenomenal' no soportó más y atacó a la 'Víbora' en el evento WWE Fastlane. Lo curioso de esta emboscada es que Styles utilizó la misma técnica que Orton, el ataque sorpresa.

El campeón más joven de la historia de la WWE, apareció de la nada para aplicarle un RKO a Elias, pero no contaba con que 'The face that run the place' iba a aparecer para dejarlo malherido con su famoso 'antebrazo fenomenal'.

En el siguiente programa de SmackDown, ambas superestrellas de la lucha libre se vieron cara a cara para resolver sus diferencias. AJ Styles retó oficialmente a Randy Orton para un combate en Wrestlemania, lucha que se confirmó hace algunas horas.

Este es el cuarto Wrestlemania para Aj Styles quien llegó a la empresa en el 2016, en las 3 ediciones anteriores ha sumado una derrota ante Chris Jericho, una victoria sobre Shane McMahon y una defensa titular sobre Shinsuke Nakamura.

Por su parte, 'El asesino de leyendas' es un verdadero veterano en la 'Vitrina de los Inmortales', habiendo participado en todos los Wrestlemania, salvo la edición 31, desde que debutó en el 2004 (14 ediciones en total), habiendo sido el evento estelar en dos de ellos (25 y 30).