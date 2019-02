Miguel Ángel Russo celebró el triunfo de Alianza Lima en La Liga 1 [VIDEO]

Miguel Ángel Russo debutó con triunfo en su primer partido oficial bajo el mando de Alianza Lima en el marco de las celebraciones por los 118 años de vida institucional del club. El rival fue Sport Boys del Callao y lo goleó por 3-0 con goles de Affonso, Quevedo y Rodríguez en el estadio Alejandro Villanueva por el estreno de la Liga 1 2019.

“Algunas cosas bien y en otras no estoy conforme. Hay mejorar pero es bueno sumar y empezar ganando. Para mí es bueno que los delanteros hagan gol y se acostumbren permanentemente, igual hay muchas cosas por mejorar. Boys fue un rival difícil, entusiasta que corrió y luchó, nos planteó cosas por resolver y pudimos hacerlo”, dijo Russo en coferencia de prensa.

El DT de 62 años se mostró muy preocupado por la cantidad de amarillas que habían recibido sus jugadores en la primera parte. “Felipe Rodríguez está encontrando su mejor versión y José Miguel Manzaneda estaba con amarilla. Era el primer tiempo y estaba preocupado porque teníamos cuatro amarillas, no me gusta en un partido que no habia sido violento, no es lo lógico. A nivel de grupo y a nivel humano estoy muy conforme con ellos”, agregó.

Por otro lado, Miguel Ángel Russo dejó en claro que para para el juego que quiere aún están lejos pero que para conseguirlo, deben ir partido tras partido.

“Los equipos se van formando conforme pasan los partidos y es bueno el apoyo del hincha. Ójala que podamos jugar a cancha llena siempre. Feliz porque lo festejaron bien por los 118 años del club. Tenemos que jugar con mucha calma, hoy (ayer) estuvimos muy apurados y erramos. Las necesidades de ganar no te tienen que enloquecer. Para el juego que quiero, todavía estamos lejos”, concluyó.

El próximo duelo que sostendrá Alianza Lima será ante Sporting Cristal el próximo domingo 24 de febrero en el Estadio Nacional.