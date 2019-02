Qatar derrotó a Japón y se coronó campeón por primera vez de la Copa de Asia [RESUMEN]

La selección de Qatar hizo historia este vienes al coronarse como campeón de la Copa Asia 2019 luego de derrotar por 3-1 a su similar de Japón en el estadio Zayed Sports City de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Los dirigidos por el español Félix Sánchez Bas, un exbarcelonista que durante diez años ejerció como formador de talentos en La Masía, alcanzaron la mayor gesta de su historia gracias a los goles de Ali Almorez, Addulaziz Hatem y Akram Afif. Takumi Minamino descontó para los Samurais.

El cuadro qatarí finalizó el torneo como el conjunto más goleador con 19 goles y un solo gol encajado. Además, tuvieron que pasar innumerables problemas en un territorio hostil para alcanzar el trofeo, puesto que, no tuvieron el apoyo de sus aficionados y la prensa, abuchearon su himno y les lanzaron botellas y zapatos desde la tribuna, mientras goleaban por 4-0 a los anfitriones en semifinales.

🏆 C H A M P I O N S 🏆



🇶🇦 #Qatar are the #AsianCup2019 winners. Their first ever title! History! pic.twitter.com/ceRMnUwCtL