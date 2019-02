Los Angeles Lakers vs Clippers EN VIVO: HOY por la NBA

Los Angeles Lakers vs Clippers EN VIVO | Ver baloncesto Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por ESPN: chocan HOY en el Staples Center de California por la Conferencia Oeste de la NBA 2019.

Los Lakers no contarán con la presencia de su máxima figura, LeBron James. Este duelo marcaba el retorno del 'King', pero al final el cuerpo técnico decidió mantenerlos al margen.

"Se veía bien hoy", señaló en la previa el DT de los Lakers, Luke Walton, sobre James. "Él practicó. Mantuvimos la práctica corta con todas las lesiones que tenemos y los minutos que juegan los jugadores. Seguiremos preparándonos como si no fuera a jugar y esperamos que esté lo suficientemente sano como para jugar", añadió el entrenador.

Los Angeles Lakers llegan a este cotejo tras caer 105-121 ante los Philadelphia 76ers; mientras que Los Angeles Clippers también corrieron la misma suerte luego de perder 118-123 frente al Atlanta Hawks.

Lakers vs Clippers: ¿a qué hora inicia el partido por la NBA 2019?

El Lakers vs Clippers, será uno de los cotejos que tendrá la NBA 2019, está programado para las 10:30 p.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Lakers vs Clippers: ¿qué canal pasará el partido por la NBA 2019?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal de ESPN.

¿Dónde ver EN VIVO el Lakers vs Clippers por la NBA 2019?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la NBA 2019, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver baloncesto EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Horarios del Lakers vs Clippers EN VIVO ONLINE por la NBA 2019:

Perú - 10:30 p.m.

Ecuador - 10:30 p.m.

Colombia - 10:30 p.m.

México - 9:30 p.m.

Bolivia - 11:30 p.m.

Chile - 12:30 a.m. (viernes)

Argentina - 12:30 a.m. (viernes)

Uruguay - 12:30 a.m. (viernes)

Paraguay - 12:30 a.m. (viernes)

España - 4:30 a.m. (viernes)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Lakers vs Clippers?

Si quieres seguir en Internet el Lakers vs Clippers, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.