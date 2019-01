Sudamericano Sub 20: Tabla de Posiciones del Grupo A y Grupo B

La selección peruana Sub 20 inició con buen pie el Sudamericano Sub 20 Chile 2019 tras derrotar por 1 a 0 a su similar uruguayo, que venía de ser campeón de la categoría en el Sudamericano Sub 20 2017. Ahora, los jugadores de Daniel Ahmed tienen un nuevo desafío en frente: la aguerrida selección paraguaya.

Por otro lado, a simple vista se podría decir que el Sudamericano Sub 20 está dando algunas sorpresas. Por ejemplo, el invicto de Venezuela en sus 2 primeros encuentros ha llamado la atención de muchos.

Pero lo cierto es que el cuadro vinotinto realizó una excelente campaña en la misma categoría en el mundial de Corea del Sur. Llegó a la final del torneo y solo cayó por 1 a 0 ante la poderosa Inglaterra.

A su turno, el elenco de Chile no ha podido ganar de local en sus dos primeros partidos. Solo ha conseguido un empate y ahora está prácticamente obligado a ganar al siempre poderoso y complicado Brasil.

En línea con ello, si bien solo se han disputado 2 fechas de las 5 de la Primera Fase del Sudamericano Sub 20 Chile 2019, es interesante revisar la tabla de posiciones del certamen desde ahora, pues esos primeros resultados nos podrían dar una idea de quienes podrían clasificar a la segunda etapa y quiénes se regresarán rápido a casa.

Por ello, les presentamos las tablas de posiciones del Grupo A y el Grupo B a puertas del inicio de la tercera jornada en tierras mapochas. Asimismo, adjuntamos los resultados de la fecha 1 y fecha 2, y la programación de los próximos partidos.

Así queda la tabla de posiciones del Grupo A tras haberse jugado la Fecha 2

Posición Selección PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1 Venezuela 2 2 0 0 3 1 +2 6 2 Colombia 3 1 1 1 1 0 4 3 Brasil 1 0 0 0 0 0 0 1 4 Chile 2 0 1 1 2 3 -1 1 5 Bolivia 2 0 1 1 1 1 -1 1

Así queda la tabla de posiciones del Grupo B tras haberse jugado la Fecha 2

Posición Selección PJ PG PE PP GF GC DG PTS. 1 Ecuador 2 1 0 1 4 3 1 3 2 Uruguay 2 1 0 1 3 2 1 3 3 Perú 1 1 0 0 1 0 1 3 4 Argentina 1 0 1 0 1 1 0 1 5 Paraguay 2 0 1 1 1 4 -3 1

¿Cuál es la programación del Sudamericano Sub 20 Chile 2019?

En el siguiente cuadro podrás ver la programación del Sudamericano Sub 20, así como los resultados minuto a minuto:

Resultados de la selección peruana en el Sudamericano Sub 20

-Los dirigidos por Daniel Ahmed derrotaron a Uruguay por 1 a 0 en la primera fecha del Grupo B. Marcó Fernando Pacheco de penal a los 53'.

El próximo encuentro de la selección peruana Sub 20 será ante la paraguaya el martes 22 de enero a las 5:30 p. m. (hora peruana) por la segunda fecha del Sudamericano Sub 20.

¿Qué canales transmiten el Sudamericano Sub 20 Chile 2019 por TV

Estos son los canales (por país) que transmitirán la competencia:

-Argentina: TyC Sports

-Brasil: SporTV

-Bolivia: Tigo Sports

-Chile: Canal 13 (solo partidos de Chile) y CDF

-Colombia: Caracol Televisión (solo partidos de Colombia) y Caracol HD2.

-Ecuador: CNT Sports

-Perú: Movistar Deportes y Latina Televisión (solo partidos de Perú)

-Venezuela: La Tele Tuya

-Paraguay: RPC, Unicanal

-Uruguay: VTV (solo partidos de Uruguay) y Vera+ de Antel