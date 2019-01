Pablo Lavandeira reveló que el título de la Liga 1 es una "obligación para Universitario"

Después de superar uno de los años más complicados que atravesó Universitario de Deportes, el plantel sólo tiene en la mira adueñarse de la Liga 1, según lo reveló el volante Pablo Lavandeira, quien además señaló que el club ‘crema’ merece levantar la copa al final de la presente temporada.

"Universitario por ser el club más grande de Perú tiene la obligación año tras año de pelear por el torneo. Seguramente el año pasado ese también fue el objetivo pero se vivió una situación complicada, no se pudo contratar y pasó lo que pasó", expresó Lavandeira en conferencia de prensa.

Además, el exjugador de Municipal aseguró que intentarán aprovechar que la concentración de Alianza Lima y Cristal estará en la Copa Libertadores. "Seguro en el Apertura tenemos del plus de no jugar Copa y no tener ese desgaste pero los demás equipos se han reforzado bien y pueden hacer rotación", declaró.

De otro lado, aseveró que ningún elemento del equipo tiene el puesto asegurado, por lo cual se esforzará el doble para convencer a Nicolás Córdova. “Creo que Patrick (Zubzuck) respondió y estuvo a la altura en su momento, cuando las papas más quemaron y en un momento crucial para el equipo. Ahora llegó José Carvallo, un arquero con un mundial encima y que ya conoce el club, la competencia será durisima, pero nos garantiza resguardo, que es lo importante”, sostuvo.

En referencia al récord que lograron los hinchas al comprar 30 000 entradas de la ‘Noche Crema’ en tan sólo siete horas, dejó en claro la admiración que tiene por el apoyo de las tribunas ‘merengues’. "Es impresionante pero no me extraña, desde que he llegado al club el hincha de Universitario ha demostrado que ama la institución", manifestó Pablo Lavandeira.