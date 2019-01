Cruz Azul vs Puebla EN VIVO: partido por el Torneo Clausura de la Liga MX

Cruz Azul vs Puebla se miden este viernes en la primera fecha de la Liga MX (10:00 p.m. EN VIVO ONLINE por Televisa Deportes y Azteca 7). El peruano Yoshimar Yotún tendría sus primeros minutos en la 'Máquina cementera'.

Los azules vienen de caer en la final del Torneo Apertura ante el América y siguió con su larga sequía de títulos nacionales que ya lleva 21 años. Por eso han realizado cuatro contrataciones para mejorar el plantel.

"El objetivo será la gloria o nada", dijo el entrenador portugués Pedro Caixinha, quien confía que Cruz Azul ganará el Clausura y mantendrán el título de la Copa MX ganado el año pasado.

Los 'Cementeros' se fortalecieron con el delantero uruguayo Jonathan Rodríguez, el volante peruano Yoshimar Yotún y los centrocampistas mexicanos Orbelín Pineda y Aleis Gutiérrez.

El debut de Yoshimar Yotún

El peruano Yoshimar Yotún dejó Orlando City para llegar al cuarto club extranjero de su carrera: Cruz Azul. Llega con mucha expectativa por parte de la hinchada y está habilitado para jugar este viernes ante Puebla.

Cruz Azul vs Puebla EN VIVO: Horarios en el mundo

México 9:00 p.m.

Perú 10:00 p.m.

Ecuador 10:00 p.m.

Colombia 10:00 p.m.

Bolivia 11:00 p.m.

Argentina 12:00 a.m. (Sábado 5 de enero)

Chile 12:00 a.m. (Sábado 5 de enero)

Uruguay 12:00 a.m. (Sábado 5 de enero)

España 4:00 a.m. (Sábado 5 de enero)

Cruz Azul vs Puebla EN VIVO: Probables alineaciones

Cruz Azul: Jesús Corona; José Madueña, Julio César Domínguez, Pablo Aguilar, Adrián Aldrete, Iván Marcone, Orbelín Pineda; Elías Hernández y Jonathan Rodríguez, Roberto Alvarado y Martín Cauteruccio.

Puebla: Nicolas Vikonis; Vladimir Loroña, Hugo Rodríguez, Daniel Arreola, Diego Cruz, Alejandro Chumacero, Luis Robles, Felix Micolta, Omar Fernández y Christian Tabó y Lucas Cavallini.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Cruz Azul vs Puebla?

Si quieres seguir en Internet el Cruz Azul vs Puebla, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.