¡Salto al exterior! Kevin Quevedo deja Alianza Lima y jugará en la MLS

Alianza Lima sigue siendo vitrina para que los jugadores peguen el salto al exterior. En esta ocasión le tocó el turno a Kevin Quevedo, que tendría todo arreglado con un equipo de la MLS. El atacante de 21 años sumó 4 goles esta temporada con el club victoriano, y fue campeón nacional en el 2017.

¿Qué equipo se lo llevará? Según las primeras informaciones, son dos clubes de la MLS que presentaron interés por la 'joya' blanquiazul. Estos son el Minnesota United y el New York City. Donde el primero tiene la primera opción de hacer se con el jugador.

Debemos destacar que el joven delantero aún mantiene contrato con el cuadro victoriano por todo el 2019. Y la única forma que llegue al extranjero es vía venta o a préstamo. El propio Quevedo dio pistas de su alejamiento de Alianza Lima, y es que el último viernes hizo una publicación en su cuenta de Instagram usando los íconos de un balón, un avión y escribiendo 2019. ¿Coincidencia?

Según la cuenta en Twitter 'MLS Trasnfer Buzz', que sigue de cerca el mercado de pases de fútbol norteamericano el delantero aliancista anclaría en el Minnesota United, club donde jugó Alexi Gómez en la última temporada.

"El atacante peruano de 21 años Kevin Quevedo se dirige al extranjero, y su más probable es Minnesota United. El peruano ha anotado 9 goles en 72 partidos en la primera división de Perú...", comentada en la menciona cuenta.

21-year-old Peruvian attacker Kevin Quevedo is headed abroad, with his most likely destination reportedly being Minnesota United. The Peruvian has scored 9 goals in 72 games in the Peruvian top flight. He posted the 2nd photo on his Instagram story.. #MLS #MNUFC #Loons pic.twitter.com/yOGwibGsu9