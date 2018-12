El VAR podría llegar al fútbol peruano en 2019, según la CONAR

Autor: Jesús Yupanqui

Transcurría el minuto 24 del segundo tiempo, cuando el volante 'Dominó' Christofer Gonzáles realizó una jugada ‘maradoniana’ y decidió patear-desde fuera del área- al arco protegido por Leao Butrón. Los asistentes del Estadio la UNSA se alistaban para gritar el tercer tanto de FBC Melgar y asegurar la clasificación a la final del Descentralizado, pero el balón chocó en el travesaño, rebotó en la línea de gol y salió de la portería.

El juez de aquel encuentro, Joel Alarcón, decidió no cobrar el tanto, pero en la repetición se pudo apreciar que el esférico ingresó en su totalidad. Después de esta jugada se desató el debate:¿Cuándo llegará el VAR al Perú?

Pese a las diversas opiniones que pueda existir, el sistema video arbitraje está más cerca en nuestro país. La República se comunicó con el directivo de la CONAR, Juan Francisco Gaviria, y pudo conocer que el máximo ente del arbitraje se encuentra trabajando para implementar el VAR en el descentralizado 2019.

“Ya se está haciendo trabajos para poder trabajar la implementación del VAR, ya se han realizado los primeros contactos, las primeras comunicaciones con Conmebol y FIFA, pero este es un trabajo que implica varios grupos de intereses”, expresó el directivo.

Para implementar este sistema se necesita mejorar en la infraestructura de los Estadios. "El VAR implica un proyecto donde tienes que tener infraestructura, presupuesto, tienes que capacitar a los árbitros, entrenadores, jugadores, equipos, medios de prensa, etc.. Estamos trabajando en eso, solo hay que tener un poquito de paciencia”, precisó Gaviria.

Gaviria comentó que la final del Torneo de Verano -si es que hay, aún no se aprueban las bases para el próximo campeonato- se puede jugar con VAR. "No te puedo dar un tiempo estimado. Yo creo que más o menos en dos o tres meses debemos tener los primeros indicios de los resultados que venimos trabajando”.

Pese a los esfuerzos que viene realizando la CONAR para implementar el VAR en el Descentralizado 2019, la decisión final la tiene la FPF y la ADFP. "No queremos generar falsas expectativas, porque depende también de diversos grupos de interés. La implementación del VAR no depende de la CONAR. Si me preguntan cuándo puede estar el VAR, yo puedo decirte en dos o tres meses, pero depende también de esa proactividad, de esas ganas, de ese empuje de los diferentes grupos interés (ADFP, FPF)”, finalizó.