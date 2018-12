WWE TLC 2018: sigue el último evento del año desde California | EN VIVO

Cierre con broche de oro. HOY se llevará a cabo el WWE TLC 2018 EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | LIVE STREAMING | GRATIS desde el SAP Center en San José California. El megaevento arranca desde las 7:00 p.m. - hora peruana y 6:00 p.m. - hora mexicana y podrás seguirlo a través de Fox Action y por Internet mediante LaRepublica.pe y WWE Network.

Para el WWE TLC 2018 se pondrán en juego la mayoría de los títulos de Raw y SmackDown, siendo las peleas principales las de Daniel Bryan vs AJ Styles, Set Rollins vs Dean Ambrose y Becky Lynch vs Charlotte vs Asuka.

La gran ausencia del WWE TLC 2018 será el campeón Universal Brock Lesnar, quien no fue programado para defender su cinturón. La que sí estará será Ronda Rousey, quien se verá las caras con Nia Jax.

Cartelera completa de WWE TLC 2018

- Pelea por el Campeonato de Peso Crucero: Buddy Murphy vs. Cedric Alexander.

- R-Truth & Carmella vs. Jinder Mahal & Alicia Fox (Final de WWE MMC Temporada 2).

- Rey Mysterio vs. Randy Orton (Lucha de Sillas).

- Elias vs. Bobby Lashley.

- Finn Bálor vs. Drew McIntyre.

- Natalya vs. Ruby Riott: en Lucha de Mesas.

- Lucha de Triple Amenaza: The Bar vs. The New Day vs. Los Usos.

- Campeonato Femenil de SmackDown: Becky Lynch vs. Charlotte Flair vs. Asuka - Lucha de Mesas, Sillas y Escaleras.

- Braun Strowman vs. Baron Corbin - Lucha de Mesas, Sillas y Escaleras.

- Campeonato Intercontinental: Seth Rollins vs. Dean Ambrose.

- Campeonato Mundial de la WWE: Daniel Bryan vs. AJ Styles.

- Campeonato Femenino de Raw: Ronda Rousey vs. Nia Jax.

Canales para ver el WWE TLC 2018 | EN VIVO

FOX Action

WWE Network

Horarios para ver el WWE TLC 2018 | EN VIVO